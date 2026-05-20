Murió Totó la Momposina a los 85 años: se apagó una de las voces más importantes del folclore latinoamericano

La música latinoamericana despide a una de sus figuras más emblemáticas. Totó la Momposina falleció a los 85 años en México, país donde residía desde hace algunos meses alejada de los medios y de la vida pública.

La noticia fue confirmada por su hijo, Marco Vinicio Oyaga, quien detalló que la artista sufrió un infarto al miocardio relacionado con el deterioro natural de su estado de salud. "Murió tranquila, pero se conserva lo mejor que es su legado, su voz y todo su trabajo con la música colombiana", expresó el familiar en diálogo con medios colombianos.

Murió Totó la Momposina a los 85 años, dejando un legado fundamental para la música folclórica y la cultura colombiana

Nacida como Sonia María Bazanta Vides, Totó la Momposina se convirtió en una de las máximas representantes de la música folclórica colombiana y en una figura fundamental para la difusión de los ritmos tradicionales del Caribe y del Pacífico a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, llevó la cultura popular colombiana a escenarios de todo el mundo con una propuesta artística atravesada por la tradición, la memoria y las raíces afroindígenas. Su voz, su presencia escénica y su compromiso con la identidad cultural transformaron su obra en un símbolo de la música latinoamericana.

La artista se había despedido de los escenarios en 2022, luego de décadas de trayectoria y reconocimientos internacionales que consolidaron su lugar como una referente indiscutida del folclore.

Familiares y seguidores destacaron su alegría, sabiduría y generosidad, además de la enorme huella cultural que deja en generaciones de músicos y oyentes. Con su partida, la música colombiana pierde una voz irrepetible, pero su legado continuará vivo a través de sus canciones y de la historia cultural que ayudó a preservar.