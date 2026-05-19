Mick Jagger logró frenar la construcción de una torre de 29 pisos junto al Támesis

Mick Jagger consiguió una importante victoria judicial luego de que un tribunal de planificación urbanística rechazara la construcción de una torre de apartamentos de 29 pisos y cerca de 100 metros de altura en el barrio de Battersea, al suroeste de Londres.

El proyecto impulsado por la empresa Rockwell Property había generado una fuerte oposición vecinal por el impacto visual que tendría sobre la ribera del río Támesis y el perfil histórico de la zona. Inicialmente, la propuesta contemplaba una torre de 34 plantas, aunque luego fue reducida a 29 pisos tras las primeras críticas.

Mick Jagger logró frenar un proyecto inmobiliario de 29 pisos tras una batalla judicial que se extendió durante dos años

El cantante de The Rolling Stones lideró la campaña contra el desarrollo inmobiliario junto a otros vecinos y reconocidas figuras del mundo cultural británico como Eric Clapton, Felicity Kendal y Harry Hill.

Además, distintas organizaciones de preservación patrimonial, entre ellas Historic England, también se pronunciaron en contra del proyecto, advirtiendo que la construcción alteraría uno de los paisajes más emblemáticos de la ribera londinense.

Según trascendió en medios británicos, la torre habría alcanzado una altura similar a las famosas chimeneas de la antigua central eléctrica de Battersea, inmortalizadas en la portada del álbum Animals de Pink Floyd.

La torre iba a tener una altura similar a las icónicas chimeneas retratadas en la portada de Animals de Pink Floyd

Durante el proceso judicial, Mick Jagger calificó el proyecto como "fuera de lugar" y sostuvo que permitir la construcción podría abrir la puerta a futuros desarrollos similares que transformarían por completo el paisaje del lugar. "Si esto sigue adelante, podría cambiar para siempre este maravilloso tramo de la ribera del Támesis", expresó el músico en sus alegaciones.