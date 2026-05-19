Hayley Williams llegará a Buenos Aires con su primer show solista en Argentina
La voz de Paramore presentará "The Hayley Williams Show" el próximo 15 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas, en una noche que repasará toda su etapa solista
Hayley Williams confirmó finalmente su esperado debut solista en Argentina. La icónica artista y líder de Paramore se presentará el próximo 15 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas con "The Hayley Williams Show", una gira mundial que celebra su recorrido como solista y marca uno de los momentos más importantes de su carrera.
El show tendrá como eje principal la presentación de "Ego Death at a Bachelorette Party", su tercer álbum de estudio lanzado en 2025 y recientemente nominado a cuatro premios Grammy®. Además, el concierto repasará canciones de sus discos anteriores "Petals for Armor" y "Flowers for Vases / Descansos", en una propuesta que promete una experiencia íntima, potente y llena de sorpresas para sus fanáticos.
Annie DiRusso será la artista invitada en la gira latinoamericana de Hayley Williams
La artista invitada de la noche será Annie DiRusso, quien acompañará a Williams en toda la etapa latinoamericana de la gira. El tour ya viene generando un fuerte impacto internacional, con funciones agotadas en ciudades como San Pablo, Los Ángeles y Nueva York.
Reconocida mundialmente por su potencia vocal y su influencia dentro de la escena alternativa, Hayley Williams fue destacada por Billboard entre los mejores cantantes de rock de todos los tiempos y se convirtió en una referencia para artistas de la nueva generación como Billie Eilish, Chappell Roan y Doechii.
Su historia comenzó a los 16 años junto a Paramore, banda con la que revolucionó el pop punk y el rock alternativo con discos emblemáticos como "Riot!", "Brand New Eyes" y "This Is Why", álbum que hizo historia al convertir al grupo en la primera banda liderada por una mujer en ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rock.
Cuándo y dónde comprar las entradas para el show de Hayley Williams en Buenos Aires
Las entradas estarán disponibles únicamente a través de All Access. La preventa exclusiva para fans registrados comenzará el 20 de mayo a las 10:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el 21 de mayo a las 13:00 horas.