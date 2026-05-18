Vicky Soulé pisa fuerte en la escena nacional con "Suerte!"

Vicky Soulé atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego del lanzamiento de "Suerte!", su más reciente álbum de estudio, la cantante, compositora y productora argentina continúa llevando sus canciones a distintos escenarios del país, reafirmando su crecimiento dentro de la escena independiente actual.

Con una propuesta que mezcla intensidad, autenticidad y una impronta artística cada vez más definida, la artista transformó el disco en mucho más que un lanzamiento: hoy representa una etapa clave en su evolución musical y personal.

Un álbum que marcó un antes y un después

Desde su estreno a finales de octubre, "Suerte!" dejó de ser una simple novedad para convertirse en uno de los materiales más sólidos de la nueva camada del rock nacional. Las catorce canciones del álbum reflejan una versión más madura de Vicky Soulé, tanto desde lo compositivo como en la fuerza de sus shows en vivo.

Cada presentación potencia aún más el universo del disco, sumando nuevos matices y reafirmando la conexión de la cantante con el público.

De los escenarios under al histórico Palacio Paz

Tras la presentación oficial del álbum en Club Lucille, la artista comenzó un recorrido que la llevó por distintas salas y espacios emblemáticos como Café Berlín, London Bar, Six Bar y Alma Bohemia, entre otros escenarios donde logró adaptar su sonido a diferentes formatos y atmósferas.

Ese camino desembocará ahora en uno de los desafíos más importantes de su carrera: su primera presentación en el histórico Palacio Paz de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 28 de junio.

El recital promete fusionar la energía de "Suerte!" con la elegancia arquitectónica del lugar, en una función exclusiva que aparece como otro gran salto dentro de su crecimiento artístico.

La colaboración especial con Ricardo Soulé

Uno de los momentos más emotivos y simbólicos del álbum llega con el track "Suerte!", donde Vicky Soulé comparte una colaboración junto a su padre, Ricardo Soulé, histórico referente del rock argentino y fundador de Vox Dei.

La voz y la armónica del legendario músico aportan una mística especial al disco, generando un puente generacional que une la esencia clásica del rock nacional con una mirada moderna y fresca.

Un sonido renovado y una identidad auténtica

En este nuevo trabajo, la artista apuesta por un sonido más actual, con influencias de pop-rock moderno, estribillos directos y una rítmica dinámica sostenida por la solidez de su banda.

Las letras sinceras y el despliegue escénico terminan de construir una propuesta auténtica, sin artificios y con una personalidad que logra diferenciarse dentro de la escena actual.

Las próximas fechas de Vicky Soulé

La gira de "Suerte!" continuará durante las próximas semanas con nuevas presentaciones en distintos puntos de Buenos Aires:

20/5 - Blend - Quilmes

23/5 - Casa Unclan - La Plata

28/6 - Palacio Paz - CABA





Un presente que no deja de crecer

Con cada nueva presentación, Vicky Soulé reafirma que atraviesa una etapa artística de enorme crecimiento y consolidación. El impacto de "Suerte!" no solo se refleja en la respuesta del público, sino también en la evolución de una artista que encontró una identidad propia dentro del nuevo rock argentino.

Mientras continúa expandiendo su música por distintos escenarios, Vicky demuestra que su proyecto sigue en plena expansión y que todavía tiene mucho más para ofrecer dentro de una escena que la observa cada vez con mayor atención.