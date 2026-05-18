El Polaco cumplió uno de sus grandes sueños y comenzó a estudiar para ser piloto de avión

Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk sigue apostando a nuevos desafíos. Esta vez, lejos de los escenarios y los estudios de grabación, el artista decidió comenzar a cumplir uno de los sueños que tenía pendiente desde chico: estudiar para convertirse en piloto de avión.

La revelación llegó durante su visita a La Noche de Mirtha, por El Trece, donde el cantante contó que hace apenas dos semanas comenzó el curso y que está viviendo esta nueva experiencia con mucha emoción.

"Es algo que siempre quise hacer desde muy chico. Cuando me preguntaban qué quería ser, yo decía piloto de avión", confesó ante la consulta de Mirtha.

El Polaco decidió ir por uno de sus sueños pendientes: comenzó a estudiar para ser piloto de avión

Durante la charla, el artista recordó el momento que despertó esa pasión. Según contó, cuando tenía apenas cinco años viajó con su familia a Brasil y, durante ese vuelo, el piloto lo invitó a la cabina.

"Me prendió todas las lucecitas y yo me quedé loco", recordó entre risas, explicando que esa experiencia quedó grabada para siempre en su memoria.

Un nuevo desafío a los 38 años

Con 38 años, El Polaco aseguró que nunca imaginó que tendría la oportunidad de comenzar esta formación, pero hoy lo vive con entusiasmo y muchas ganas de seguir aprendiendo.

"Empecé el curso hace dos semanas y me re gusta. Me gustan los desafíos, soy adrenalínico", expresó.

Además, confesó que no le tiene miedo a volar, ni siquiera en momentos de turbulencia, y aseguró que uno de sus sueños a futuro es tener su propio avión privado para viajar con libertad.

Entre risas, también reveló uno de sus planes: poder pilotear su propio avión para ir a tomar unos mates a la Isla Martín García.

Una vez más, El Polaco demuestra que los sueños no tienen edad y que, incluso después de conquistar la música, todavía quedan nuevos cielos por explorar.