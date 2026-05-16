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Ángela Leiva y The La Planta presentan "Mi Eterno Rencor", una cumbia atravesada por el amor y el desamor

Dos de las voces más populares de la escena tropical unen fuerzas en una canción cargada de sentimiento, donde la pasión, la traición y el resentimiento se convierten en protagonistas.

Cecilia Andrea Bello

Ángela Leiva y The La Planta lanzaron "Mi Eterno Rencor", una nueva colaboración que apuesta por la intensidad emocional de la cumbia romántica y pone en palabras esas heridas que deja una historia de amor que no termina de cerrarse.

Con una interpretación cargada de emoción y una producción actual que respeta la esencia clásica del género, "Mi Eterno Rencor" explora sentimientos universales como la traición, el deseo que persiste y el dolor de no poder olvidar. La canción retrata ese conflicto interno donde conviven el amor que todavía existe y el resentimiento que no permite avanzar.

&nbsp;Ángela Leiva y The La Planta unen sus voces en "Mi Eterno Rencor", una cumbia cargada de emoción, desamor y sentimiento&nbsp;
 Ángela Leiva y The La Planta unen sus voces en "Mi Eterno Rencor", una cumbia cargada de emoción, desamor y sentimiento 

La unión entre ambos artistas marca además un encuentro muy esperado dentro de la música tropical. Por un lado, Ángela Leiva continúa consolidándose como una de las voces más representativas de la cumbia argentina, mientras que The La Planta mantiene una fuerte conexión con el público de toda la región gracias a su estilo directo y su impronta popular.

Juntos logran una interpretación intensa, sensible y poderosa, que combina la fuerza vocal de ambos con una narrativa emocional capaz de conectar desde la primera escucha.

Este lanzamiento llega además en un momento clave para Ángela Leiva, quien se prepara para uno de los shows más importantes de su carrera: su esperada presentación en el Movistar Arena el próximo 18 de junio, una fecha que marcará un nuevo capítulo en su trayectoria artística.

Con "Mi Eterno Rencor", Ángela Leiva y The La Planta entregan una canción destinada a convertirse en uno de los nuevos himnos del desamor dentro de la cumbia actual.

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