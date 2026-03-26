Ángela Leiva presenta "Amnesia" y abre una nueva etapa rumbo al Movistar Arena

Ángela Leiva inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de "Amnesia", su primer sencillo inédito junto a FONO. Este estreno representa un punto de inflexión en su evolución artística, consolidando su identidad dentro del género tropical y ampliando su proyección en el mercado latino.

"Amnesia" se presenta como una cumbia contemporánea que combina el dramatismo emocional característico de la cantante con una producción fresca y actual.

Ángela Leiva presenta "Amnesia", una cumbia contemporánea que combina emoción, vulnerabilidad y una producción actual

La canción fue creada junto a un equipo de primer nivel, incluyendo a los compositores ganadores del Latin GRAMMY® Ulises Lozano y Ángela Dávalos, con producción a cargo de Camilo Lara y mezcla de El Médico. El resultado es un track que logra fusionar tradición y modernidad, pensado tanto para la pista de baile como para conectar desde lo emocional.

En lo lírico, el tema explora el ciclo de recaer en relaciones intensas y pasionales, incluso cuando el corazón aún está en proceso de sanar. Con frases como "ignorar cada red flag, irme directo al desastre" y "le gusta la amnesia a mi corazón", la canción construye una narrativa cercana y profundamente identificable sobre la vulnerabilidad de enamorarse sin reservas.

Este lanzamiento llega en un momento destacado para la artista, quien recientemente fue nominada a "Artista Femenina del Año - Música Mexicana" en Premio Lo Nuestro, reafirmando su creciente impacto en la escena latina.

La artista se prepara para su primer show como headliner en el Movistar Arena el 18 de junio

Además, Ángela Leiva se prepara para uno de los hitos más importantes de su carrera: su primer show como headliner en el Movistar Arena el próximo 18 de junio, consolidando su lugar como una de las voces femeninas más relevantes de la música latina actual.

Con "Amnesia", la artista no solo presenta una nueva canción, sino que abre un capítulo donde la emoción, la narrativa y la identidad cultural se combinan para seguir expandiendo su camino a nivel internacional.