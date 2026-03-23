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CA7RIEL & Paco Amoroso en el Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas para el Free Spirits World Tour

El dúo argentino se presentará el 14 de mayo en Buenos Aires para dar inicio a su gira mundial. Conocé las fechas de preventa, venta general y cómo conseguir tickets para uno de los shows más esperados del año.

Cecilia Andrea Bello

CA7RIEL & Paco Amoroso anunciaron su esperado regreso a Buenos Aires con un show en el Movistar Arena el próximo 14 de mayo, fecha que marcará el comienzo oficial del Free Spirits World Tour, la gira internacional con la que recorrerán Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Las entradas podrán conseguirse en distintas etapas. La preventa exclusiva para clientes Santander comenzará el jueves 26 de marzo a las 10:00, mientras que la venta general se habilitará el viernes 27 de marzo a las 10:00. Los tickets estarán disponibles de manera online a través del sitio oficial del dúo.

&nbsp;El dúo abrirá su nueva etapa artística con un show en Buenos Aires el 14 de mayo&nbsp;
 El dúo abrirá su nueva etapa artística con un show en Buenos Aires el 14 de mayo 

El concierto en Buenos Aires será el puntapié inicial de una etapa clave en la carrera del proyecto, que viene de presentar FREE SPIRITS, un trabajo que amplía su identidad sonora combinando trap, rock y pop con una impronta más conceptual y performática.

La gira contará además con presentaciones en otras ciudades del país: Rosario, Córdoba y Mendoza, antes de continuar por importantes escenarios internacionales de América y Europa.

&nbsp;La presentación marcará el inicio de una ambiciosa gira internacional que llevará a CA7RIEL &amp; Paco Amoroso por Latinoamérica, Norteamérica y Europa&nbsp;
 La presentación marcará el inicio de una ambiciosa gira internacional que llevará a CA7RIEL & Paco Amoroso por Latinoamérica, Norteamérica y Europa 

Con producción de DF Entertainment, el espectáculo promete una puesta ambiciosa donde la música se fusiona con lo visual y lo performático, reafirmando el carácter innovador del dúo argentino.

De esta manera, CA7RIEL & Paco Amoroso vuelven a encontrarse con su público local en un show que marcará el inicio de su recorrido global y uno de los eventos musicales más convocantes de 2026.

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