Madonna y Sabrina Carpenter unen generaciones en "Bring Your Love"

Madonna vuelve a mover el tablero del pop mundial con el lanzamiento de "Bring Your Love", su nueva colaboración junto a Sabrina Carpenter. El single marca el comienzo oficial de una nueva etapa artística para la ícono estadounidense y funciona como carta de presentación de Confessions II, su esperado próximo álbum de estudio que verá la luz el 3 de julio.

La canción, producida por la propia Madonna junto a el histórico productor Stuart Price, recupera la esencia dance que marcó una de las etapas más celebradas de su carrera, al mismo tiempo que incorpora la frescura y el magnetismo de Sabrina Carpenter, una de las voces más influyentes del pop actual.

Madonna inicia una nueva era musical con "Bring Your Love", el primer adelanto de Confessions II

El estreno de "Bring Your Love" tuvo su primera gran presentación en vivo durante una aparición sorpresa en Coachella, donde ambas artistas compartieron escenario y encendieron al público con una performance que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival.

Confessions II llega como la continuación conceptual de Confessions on a Dance Floor, disco que marcó una era dentro de la música pop y la cultura dance a nivel global. Con este nuevo proyecto, Madonna vuelve a conectar con ese universo sonoro que definió buena parte de su legado.

La expectativa creció aún más tras el lanzamiento de "I Feel So Free", otro adelanto del álbum que logró posicionarse en el número uno de iTunes en decenas de países, confirmando una vez más la vigencia internacional de la artista.

Con "Bring Your Love", Madonna no solo reafirma su capacidad para reinventarse, sino que también construye un puente entre generaciones junto a Sabrina Carpenter, en una colaboración que promete convertirse en uno de los grandes lanzamientos pop del año.

Mirá el nuevo lanzamiento de Madonna junto a Sabrina Carpenter "Bring Your Love"