Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral

El cruce entre el espectáculo internacional y la televisión argentina suele dejar escenas inesperadas, pero pocas tan curiosas como la que protagonizó Michael Bublé en la televisión británica, cuando terminó citando a Jorge Lanata en plena charla con celebridades de Hollywood y la música.

El momento ocurrió en The Jonathan Ross Show, donde el artista canadiense compartía sillón con figuras como Ed Sheeran, Lily Allen y Russell Crowe. Allí, el artista sorprendió al traer una referencia completamente inesperada: Periodismo Para Todos, el histórico ciclo de Jorge Lanata.

Lo que parecía una charla distendida terminó derivando en una anécdota desopilante sobre choque cultural, música y televisión argentina.

La historia detrás de la referencia a Lanata

Durante la entrevista, Bublé recordó que el hit Fuck You sonaba como cortina del programa del periodista, algo que disparó una observación tan inesperada como graciosa.

Para contextualizar, el cantante explicó su vínculo con Argentina, país con el que mantiene una relación estrecha por su historia con Luisana Lopilato.

Entonces lanzó: "Vivo mitad del tiempo en Canadá y mitad en Argentina. En Argentina, obviamente, no hablamos inglés como primera lengua... Hay un programa de televisión muy popular, como uno grande, y se llama LANATA".

La referencia generó atención inmediata en el estudio, pero lo mejor vendría después.

#MichaelBublé #Lanata %u266C sonido original - laotracara.noticias @laotracara.noticias Michael Bublé le contó a Lily Allen que su canción "Fuck You" era utilizada por Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos %uD83D%uDCFA La reacción de la artista fue de sorpresa total, ya que no conocía el uso que tenía su tema en la televisión argentina %uD83D%uDE2E Una anécdota que conecta la música internacional con uno de los programas más emblemáticos del país %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 ¿Sabías que esa canción se usaba en PPT? %uD83D%uDC40 Si te gusta esta clase de contenido seguinos en Instagram, Facebook y TikTok como @laotracara.noticias #LilyAllen

"¡Están diciendo malas palabras!": el comentario que hizo estallar las risas

Bublé explicó que lo que siempre le llamaba la atención era ver a familias enteras, incluso chicos, escuchando como cortina una canción cuya letra está llena de insultos sin notar realmente lo que decía.

Y ahí llegó la observación que desató carcajadas: "Los niños se quedan despiertos y lo miran. Y me encanta, porque tu canción es el tema principal. Y ellos no lo saben, la letra no significa nada para ellos, pero significa algo para mí porque hablo inglés".

Después remató con la frase que convirtió la anécdota en una joya televisiva: "Estás sentado ahí mirando, y hay niños... y dicen ‘mierda'. Para mí es como decir ‘¡están diciendo malas palabras!'".

La reacción en el estudio fue inmediata.

Y también la sorpresa de Lily Allen.

La reacción de Lily Allen y el chiste sobre los pesos argentinos

La cantante británica confesó no saber que su canción había sido utilizada como cortina en un programa político argentino, algo que hizo todavía más insólita la escena.

Entre risas, incluso bromeó reclamando regalías por el uso del tema.

Fue entonces cuando Bublé lanzó otro remate que terminó de coronar el intercambio: "Eres tan rica en pesos que no tienes idea".

La salida irónica cerró uno de esos momentos televisivos espontáneos que sobreviven al tiempo.

Por qué la anécdota volvió a circular años después

Aunque el episodio ocurrió tiempo atrás, el clip volvió a viralizarse porque combina varios ingredientes irresistibles: humor, choque cultural, nostalgia televisiva y una referencia absolutamente improbable.

No todos los días una estrella internacional menciona a Jorge Lanata en un talk show británico.

Mucho menos para hablar de una canción cargada de insultos sonando en horario central frente a familias argentinas.

Cuando Argentina aparece donde nadie la espera

La escena dejó una de esas "perlitas" que suelen crecer con los años.

Porque no fue solo un chiste sobre una cortina musical.

Fue también una mirada divertida sobre cómo ciertas cosas, vistas desde afuera, pueden resultar completamente surrealistas.

Y pocas veces eso quedó tan claro como cuando Michael Bublé explicó, entre risas, que mientras en Argentina sonaba una canción provocadora como simple apertura televisiva, él pensaba escandalizado:

"¡Están diciendo malas palabras!"

Una frase que terminó convirtiéndose en una de las referencias más inesperadas que la televisión británica le regaló a la cultura pop argentina.