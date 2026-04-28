Ed Sheeran en Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas, precios y ubicaciones para su show en el Estadio Huracán

Después de siete años, Ed Sheeran confirma su regreso a la Argentina con un show muy esperado por sus fans. El concierto se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en el Estadio Huracán, en el marco de su nueva gira internacional "Loop Tour", que recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica.

La noticia llega acompañada de otro anuncio destacado: el músico, productor y ganador del Grammy FINNEAS será el artista invitado internacional de la noche, sumando un atractivo especial a un espectáculo que promete ser uno de los eventos musicales del año.

Ed Sheeran vuelve a la Argentina con un show único en el Estadio Huracán y una puesta completamente renovada

El "Loop Tour" propone una experiencia completamente renovada, con un nuevo diseño de escenario y un repertorio que combina las canciones de su último álbum, "Play", con los grandes éxitos que marcaron su carrera. Este trabajo discográfico, lanzado en 2025 bajo el sello Warner, muestra una faceta innovadora del artista, explorando sonidos globales a partir de influencias de la música de India y Persia, fusionadas con sus raíces folk irlandesas.

A pesar de esta búsqueda sonora, Sheeran mantiene la esencia que lo convirtió en una de las voces más queridas del pop mundial, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. El impacto de "Play" fue inmediato: el álbum alcanzó el puesto número uno en múltiples países, entre ellos Australia, Alemania, Irlanda y el Reino Unido.

El "Loop Tour" promete una noche inolvidable con grandes éxitos, nuevas canciones y FINNEAS como invitado especial

Como complemento, el artista lanzó "Play - The Remixes EP", un material que reversiona algunas de sus canciones junto a reconocidos artistas del sur de Asia, ampliando aún más su universo musical.

La gira tendrá un extenso paso por Sudamérica, con fechas confirmadas en países como República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil, consolidando el fuerte vínculo de Sheeran con el público latino.

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Cuándo y dónde comprar las entradas para Ed Sheeran en Argentina

La preventa exclusiva para clientes BBVA estará disponible a partir del 4 de mayo a las 12 hs, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés.

La venta general comenzará el 5 de mayo a las 12 hs, también con el mismo beneficio para clientes del banco, a través de livepass.com.ar.

Con este regreso, Ed Sheeran no solo reafirma su conexión con el público argentino, sino que se prepara para ofrecer un show inolvidable en una de las plazas más importantes de la región.