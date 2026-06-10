Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

El romántico método de Trueno para pedirle noviazgo a su pareja: "Compré un buen vino y le dejé..."

El rapero argentino habló de su presente sentimental y reveló los detalles del romántico momento en el que decidió formalizar su relación con la modelo Teresa Prettel. Los detalles, en la nota.

Juan Pablo Fiaschi
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Mientras continúa consolidando su carrera internacional, Trueno también atraviesa una etapa de plenitud en el plano personal. 

El artista argentino fue uno de los invitados destacados de "La Revuelta", el exitoso ciclo español conducido por David Broncano, donde habló de su presente amoroso y sorprendió al contar cómo fue el momento en que le pidió noviazgo a su pareja, la modelo española Teresa Prettel.

Durante la entrevista, el músico dejó en claro que cuando se enamora no suele perder tiempo y que prefiere apostar rápidamente por una relación seria.

Un enamorado que no cree en las vueltas

En medio de la charla, el rapero confesó que no es de las personas que esperan demasiado tiempo para formalizar una relación y explicó cómo suele actuar cuando siente que encontró a alguien especial.

"Yo soy re rápido para eso, a los tres meses le digo quedate acá, no te vayas para ningún lado. También llega un momento que si estás destinado para una persona, es lo mismo, ya sos novio", expresó.

El cantante aseguró que su personalidad impulsiva influye directamente en sus decisiones sentimentales y que no le encuentra sentido a prolongar ciertas situaciones.

La frase que definió su forma de amar

Lejos de esquivar el tema, Trueno profundizó sobre su manera de vivir las relaciones y dejó una definición que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

"Soy bastante impulsivo, más de tres meses no puedo aguantar, omitir intro y vamos a formalizar", comentó entre risas.

Sus declaraciones reflejaron una faceta más íntima del artista, que en los últimos años suele mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos.

El romántico pedido que preparó en Argentina

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando el periodista español le preguntó cómo había sido exactamente la propuesta de noviazgo.

Fue entonces cuando Trueno reveló los detalles del gesto que organizó para sorprender a Teresa Prettel durante una estadía en Argentina.

"Se lo pedí en Argentina. Compré un buen vino y le dejé una carta con la pregunta: ‘¿Querés ser mi novia?'. Había dos opciones: una decía que sí y la otra también decía que sí, así que no le quedó otra", relató entre risas.

La anécdota generó la reacción inmediata del público en el estudio y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

@audios_artist4s Cómo Truenito le pidió a Tess que sea su novia %uD83D%uDC93%u2728 #trueno #teresaprettel #Amor #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii %u266C sonido original - NINA

Un presente atravesado por el amor y la música

Además de atravesar uno de los momentos más importantes de su carrera artística, Trueno también disfruta de una etapa personal marcada por la estabilidad sentimental.

Sus palabras en "La Revuelta" mostraron una versión más relajada y romántica del artista, que por unos minutos dejó de lado los escenarios y los lanzamientos musicales para compartir una historia personal que conquistó a sus fanáticos.

Una confesión que conquistó a sus seguidores

Las declaraciones de Trueno no tardaron en viralizarse entre sus seguidores, que celebraron la espontaneidad con la que contó cómo nació la propuesta.

Entre bromas, vino y una carta con una única respuesta posible, el rapero dejó en evidencia que, cuando se trata del amor, prefiere actuar sin demasiadas vueltas. 

Una historia simple, pero cargada de complicidad, que mostró una faceta diferente de uno de los artistas argentinos más importantes de su generación.

Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

4
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

5
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

Últimas noticias de Trueno