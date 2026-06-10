El romántico método de Trueno para pedirle noviazgo a su pareja: "Compré un buen vino y le dejé..."

Mientras continúa consolidando su carrera internacional, Trueno también atraviesa una etapa de plenitud en el plano personal.

El artista argentino fue uno de los invitados destacados de "La Revuelta", el exitoso ciclo español conducido por David Broncano, donde habló de su presente amoroso y sorprendió al contar cómo fue el momento en que le pidió noviazgo a su pareja, la modelo española Teresa Prettel.

Durante la entrevista, el músico dejó en claro que cuando se enamora no suele perder tiempo y que prefiere apostar rápidamente por una relación seria.

Un enamorado que no cree en las vueltas

En medio de la charla, el rapero confesó que no es de las personas que esperan demasiado tiempo para formalizar una relación y explicó cómo suele actuar cuando siente que encontró a alguien especial.

"Yo soy re rápido para eso, a los tres meses le digo quedate acá, no te vayas para ningún lado. También llega un momento que si estás destinado para una persona, es lo mismo, ya sos novio", expresó.

El cantante aseguró que su personalidad impulsiva influye directamente en sus decisiones sentimentales y que no le encuentra sentido a prolongar ciertas situaciones.

La frase que definió su forma de amar

Lejos de esquivar el tema, Trueno profundizó sobre su manera de vivir las relaciones y dejó una definición que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

"Soy bastante impulsivo, más de tres meses no puedo aguantar, omitir intro y vamos a formalizar", comentó entre risas.

Sus declaraciones reflejaron una faceta más íntima del artista, que en los últimos años suele mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos.

El romántico pedido que preparó en Argentina

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando el periodista español le preguntó cómo había sido exactamente la propuesta de noviazgo.

Fue entonces cuando Trueno reveló los detalles del gesto que organizó para sorprender a Teresa Prettel durante una estadía en Argentina.

"Se lo pedí en Argentina. Compré un buen vino y le dejé una carta con la pregunta: ‘¿Querés ser mi novia?'. Había dos opciones: una decía que sí y la otra también decía que sí, así que no le quedó otra", relató entre risas.

La anécdota generó la reacción inmediata del público en el estudio y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Un presente atravesado por el amor y la música

Además de atravesar uno de los momentos más importantes de su carrera artística, Trueno también disfruta de una etapa personal marcada por la estabilidad sentimental.

Sus palabras en "La Revuelta" mostraron una versión más relajada y romántica del artista, que por unos minutos dejó de lado los escenarios y los lanzamientos musicales para compartir una historia personal que conquistó a sus fanáticos.

Una confesión que conquistó a sus seguidores

Las declaraciones de Trueno no tardaron en viralizarse entre sus seguidores, que celebraron la espontaneidad con la que contó cómo nació la propuesta.

Entre bromas, vino y una carta con una única respuesta posible, el rapero dejó en evidencia que, cuando se trata del amor, prefiere actuar sin demasiadas vueltas.

Una historia simple, pero cargada de complicidad, que mostró una faceta diferente de uno de los artistas argentinos más importantes de su generación.