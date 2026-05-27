Milo J, Lali, Miranda! y Trueno sacuden la escena: Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026
El joven de Morón se alzó con el Gardel de Oro en una edición histórica que consagró a las máximas figuras del pop, el rock y la música urbana argentina.
La ceremonia organizada por CAPIF volvió a reunir a referentes de la música en una velada cargada de reconocimientos y expectativa por los ganadores. La edición 2026 de los Premios Gardel tuvo una nueva cita este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo, donde artistas, productores y figuras de la industria musical se reunieron para celebrar uno de los eventos más importantes del calendario argentino.
La premiación combinó presentaciones en vivo, homenajes y la entrega de estatuillas a los trabajos más destacados del último año. La ceremonia contó con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max. Como ya es tradición, la jornada comenzó con una instancia previa durante la tarde, mientras que por la noche se desarrolló la gala principal con la conducción de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. En esta oportunidad, los galardones abarcaron 53 categorías, reflejando la amplitud y diversidad de sonidos de la escena nacional.
La lista completa de ganadores, categoría por categoría
- Gardel de Oro: Milo J
- Álbum del Año: La Vida Era Más Corta - Milo J
- Canción del Año: "Niño" - Milo J
- Grabación del Año: "Niño" - Milo J
- Ingeniería de Grabación: La Vida Era Más Corta - Milo J
- Mejor Álbum Artista de Rock: Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
- Mejor Álbum Artista de Tango: Pratanguero: 4º Esquina Final - Ariel Prat
- Mejor Álbum Artista de Folklore: Décimas - Maggie Cullen
- Mejor Álbum Artista Pop: No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
- Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia: Malportada - Nathy Peluso
- Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual: The Last of Us: Season 2 - Gustavo Santaolalla & David Fleming
- Mejor Álbum Canción de Autor: Querida Yo - Yami Safdie
- Mejor Álbum Conceptual: La Vida Era Más Corta - Milo J
- Mejor Álbum de Cuarteto: Que sed - Luck Ra
- Mejor Álbum de Hip Hop / Rap: EUB Deluxe - Trueno
- Mejor Álbum de Jazz: Apocalipsis - Pipi Piazzolla Trio
- Mejor Álbum de Música Clásica: Compositores Argentinos - Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
- Mejor Álbum de Música Global: Latinaje - Cazzu
- Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea: Gracias a la Vida - Abel Pintos
- Mejor Álbum de Pop Rock: Polvo de estrellas - Turf
- Mejor Álbum de Reggae/Ska: La Respuesta - Leonchalon
- Mejor Álbum en Vivo: Trueno - Red Bull Symphonic - Trueno
- Mejor Álbum Folklore Alternativo: 89 - Flor Paz
- Mejor Álbum Grupo de Folklore: FAlklore Vol. 1 y 2 - Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
- Mejor Álbum Grupo de Rock: Divididos - Divididos
- Mejor Álbum Grupo Pop: Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!
- Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia: El Desvelo - La Delio Valdez
- Mejor Álbum Infantil: Mardearena - Nanas y Arrullos - Magdalena Fleitas
- Mejor Álbum Instrumental: Solo - Pipi Piazzolla
- Mejor Álbum Música Electrónica: Peces Raros - Spotify Sessions - Peces Raros
- Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental: EMPA Orquesta de Tango - EMPA
- Mejor Álbum Pop Alternativo: Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
- Mejor Álbum Rock Alternativo: Exultante - Carca
- Mejor Álbum Rock Pesado: Legado - A.N.I.M.A.L
- Mejor Álbum Urbano: 166 (Deluxe) retirada - Milo J
- Mejor Arte: Doga - Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros)
- Mejor Canción de Autor: "Luciérnagas" - Milo J y Silvio Rodríguez
- Mejor Canción de Folklore: "Niño" - Milo J
- Mejor Canción de Hip Hop / Rap: "Fresh" - Trueno
- Mejor Canción de Rock: "In the City" - Charly García & Sting
- Mejor Canción de Tango: "La Marcha de la Bronca" - Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
- Mejor Canción en Vivo: "La que puede, puede - Live at NPR Music's Tiny Desk" - Ca7riel & Paco Amoroso
- Mejor Canción de Pop: "Mejor que vos" - Lali & Miranda!
- Mejor Canción Pop Rock: "#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso
- Mejor Canción de Cuarteto: "Tu misterioso alguien (cuarteto)" - Luck Ra feat. Miranda!
- Mejor Canción Tropical / Cumbia: "Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia" - Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
- Mejor Canción Urbana: "Olimpo" - Milo J
- Mejor Colaboración: "In the City" - Charly García & Sting
- Mejor Colección de Catálogo: Suiza 1980 (Remastering 2025) - Mercedes Sosa
- Mejor Nuevo Artista: Blair
- Mejor Videoclip Corto: "Bajo De La Piel" - Milo J
- Mejor Videoclip Largo: Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
- Productor del Año: Evlay
- Premio Carlos Gardel 2026 a la Trayectoria: Los Nocheros