Milo J, Lali, Miranda! y Trueno sacuden la escena: Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

La ceremonia organizada por CAPIF volvió a reunir a referentes de la música en una velada cargada de reconocimientos y expectativa por los ganadores. La edición 2026 de los Premios Gardel tuvo una nueva cita este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo, donde artistas, productores y figuras de la industria musical se reunieron para celebrar uno de los eventos más importantes del calendario argentino.

Milo J ganó 12 Premios Gardel en la ceremonia histórica de 2026, incluyendo el máximo galardón de la noche, el Gardel de Oro

La premiación combinó presentaciones en vivo, homenajes y la entrega de estatuillas a los trabajos más destacados del último año. La ceremonia contó con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max. Como ya es tradición, la jornada comenzó con una instancia previa durante la tarde, mientras que por la noche se desarrolló la gala principal con la conducción de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. En esta oportunidad, los galardones abarcaron 53 categorías, reflejando la amplitud y diversidad de sonidos de la escena nacional.

La lista completa de ganadores, categoría por categoría

Gardel de Oro : Milo J

: Milo J Álbum del Año : La Vida Era Más Corta - Milo J

: La Vida Era Más Corta - Milo J Canción del Año : "Niño" - Milo J

: "Niño" - Milo J Grabación del Año : "Niño" - Milo J

: "Niño" - Milo J Ingeniería de Grabación: La Vida Era Más Corta - Milo J

Álbum del Año: La Vida Era Más Corta - Milo J





Mejor Álbum Artista de Rock: Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi Mejor Álbum Artista de Tango: Pratanguero: 4º Esquina Final - Ariel Prat

Pratanguero: 4º Esquina Final - Ariel Prat Mejor Álbum Artista de Folklore: Décimas - Maggie Cullen

Décimas - Maggie Cullen Mejor Álbum Artista Pop: No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali





Mejor Álbum Artista Pop: No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia: Malportada - Nathy Peluso

Malportada - Nathy Peluso Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual: The Last of Us: Season 2 - Gustavo Santaolalla & David Fleming

The Last of Us: Season 2 - Gustavo Santaolalla & David Fleming Mejor Álbum Canción de Autor: Querida Yo - Yami Safdie

Querida Yo - Yami Safdie Mejor Álbum Conceptual: La Vida Era Más Corta - Milo J

La Vida Era Más Corta - Milo J Mejor Álbum de Cuarteto: Que sed - Luck Ra





Mejor Álbum Canción de Autor: Querida Yo - Yami Safdie

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap: EUB Deluxe - Trueno

EUB Deluxe - Trueno Mejor Álbum de Jazz: Apocalipsis - Pipi Piazzolla Trio

Apocalipsis - Pipi Piazzolla Trio Mejor Álbum de Música Clásica: Compositores Argentinos - Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

Compositores Argentinos - Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja Mejor Álbum de Música Global: Latinaje - Cazzu

Latinaje - Cazzu Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea: Gracias a la Vida - Abel Pintos





Mejor Álbum de Pop Rock: Polvo de estrellas - Turf

Polvo de estrellas - Turf Mejor Álbum de Reggae/Ska: La Respuesta - Leonchalon

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea: Gracias a la Vida - Abel Pintos

Mejor Álbum en Vivo: Trueno - Red Bull Symphonic - Trueno

Trueno - Red Bull Symphonic - Trueno Mejor Álbum Folklore Alternativo: 89 - Flor Paz

89 - Flor Paz Mejor Álbum Grupo de Folklore: FAlklore Vol. 1 y 2 - Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

FAlklore Vol. 1 y 2 - Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea Mejor Álbum Grupo de Rock: Divididos - Divididos

Divididos - Divididos Mejor Álbum Grupo Pop: Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!

Mejor Álbum Grupo Pop: Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!





Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia: El Desvelo - La Delio Valdez

El Desvelo - La Delio Valdez Mejor Álbum Infantil: Mardearena - Nanas y Arrullos - Magdalena Fleitas

Mardearena - Nanas y Arrullos - Magdalena Fleitas Mejor Álbum Instrumental: Solo - Pipi Piazzolla

Solo - Pipi Piazzolla Mejor Álbum Música Electrónica: Peces Raros - Spotify Sessions - Peces Raros

Peces Raros - Spotify Sessions - Peces Raros Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental: EMPA Orquesta de Tango - EMPA





Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental: EMPA Orquesta de Tango - EMPA

Mejor Álbum Pop Alternativo: Papota - Ca7riel & Paco Amoroso

Papota - Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Álbum Rock Alternativo: Exultante - Carca

Exultante - Carca Mejor Álbum Rock Pesado: Legado - A.N.I.M.A.L

Legado - A.N.I.M.A.L Mejor Álbum Urbano: 166 (Deluxe) retirada - Milo J

166 (Deluxe) retirada - Milo J Mejor Arte: Doga - Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros)

Doga - Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros) Mejor Canción de Autor: "Luciérnagas" - Milo J y Silvio Rodríguez

"Luciérnagas" - Milo J y Silvio Rodríguez Mejor Canción de Folklore: "Niño" - Milo J

"Niño" - Milo J Mejor Canción de Hip Hop / Rap: "Fresh" - Trueno

Mejor Canción de Hip Hop / Rap: "Fresh" - Trueno





Mejor Canción de Rock: "In the City" - Charly García & Sting

"In the City" - Charly García & Sting Mejor Canción de Tango: "La Marcha de la Bronca" - Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso

"La Marcha de la Bronca" - Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso Mejor Canción en Vivo: "La que puede, puede - Live at NPR Music's Tiny Desk" - Ca7riel & Paco Amoroso

"La que puede, puede - Live at NPR Music's Tiny Desk" - Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Canción de Pop: "Mejor que vos" - Lali & Miranda!





Mejor Canción Pop Rock: "#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso

"#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Canción de Cuarteto: "Tu misterioso alguien (cuarteto)" - Luck Ra feat. Miranda!





"Tu misterioso alguien (cuarteto)" - Luck Ra feat. Miranda!

Mejor Canción Tropical / Cumbia: "Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia" - Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

"Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia" - Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD Mejor Canción Urbana: "Olimpo" - Milo J

"Olimpo" - Milo J Mejor Colaboración: "In the City" - Charly García & Sting

"In the City" - Charly García & Sting Mejor Colección de Catálogo: Suiza 1980 (Remastering 2025) - Mercedes Sosa

Suiza 1980 (Remastering 2025) - Mercedes Sosa Mejor Nuevo Artista: Blair

Blair Mejor Videoclip Corto: "Bajo De La Piel" - Milo J

"Bajo De La Piel" - Milo J Mejor Videoclip Largo: Papota - Ca7riel & Paco Amoroso

Papota - Ca7riel & Paco Amoroso Productor del Año: Evlay

Evlay Premio Carlos Gardel 2026 a la Trayectoria: Los Nocheros







