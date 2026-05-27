Paul McCartney comparó la fama de Taylor Swift con la de The Beatles: "Se ve el paralelismo"

Hablar de The Beatles es hablar de un antes y un después en la historia de la música. La banda de Liverpool revolucionó la industria, marcó generaciones enteras y convirtió la fama mundial en un fenómeno sin precedentes durante los años 60. Por eso, cada vez que uno de sus integrantes opina sobre la escena actual, sus palabras adquieren un peso especial.

En ese contexto, Paul McCartney volvió a captar la atención al referirse al fenómeno que hoy representa Taylor Swift. En una entrevista para la BBC Sounds, el histórico músico comparó el nivel de popularidad de la artista con el que alcanzó The Beatles en el pico de su carrera.

Paul McCartney habló del fenómeno mundial de Taylor Swift

Durante la charla, el artista recordó sus giras alrededor del mundo con The Beatles y también repasó distintos momentos de su carrera solista. En medio de la entrevista, le consultaron si le daría algún consejo a Taylor Swift, teniendo en cuenta que muchos consideran que alcanzó un nivel de impacto global similar al de la banda británica.

Lejos de esquivar la comparación, el músico reconoció el paralelismo entre ambos fenómenos.

"Se ve el paralelismo, se conoce la fama y la magnitud de la fama", expresó. Luego agregó: "La fama mundial que tiene Taylor Swift y que tuvimos nosotros... pero, sinceramente, no creo que necesite ningún consejo".

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los fanáticos de ambos artistas, especialmente porque pocas figuras históricas de la música suelen comparar el fenómeno Swift con el impacto cultural que tuvo The Beatles.

El rol de "abuelo" de la música pop

El periodista de la BBC, Vernon Kay, insistió durante la entrevista sobre la posibilidad de que McCartney compartiera algún consejo con la cantante estadounidense. Sin embargo, el ex Beatle mantuvo la misma postura y respondió con humor.

"Si me lo pidiera, sin duda lo haría", comentó el artista. Y luego lanzó una frase que se volvió viral: "Soy como el hermano mayor de esa generación, o más bien como el abuelo".

A sus 83 años, McCartney continúa siendo una de las voces más respetadas de la industria musical y mantiene vínculo con artistas de distintas generaciones.

La relación de McCartney con las estrellas actuales

El intérprete de Silly Love Songs también reveló que conoció personalmente a Taylor Swift en encuentros organizados por su esposa Nancy Shevell y su hija Stella McCartney. Además, mencionó a otras figuras del pop actual como Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter.

Sobre ellas, destacó: "Son gente muy simpática, son muy buenas".

También elogió su talento artístico y remarcó: "Me gustan sus voces". Aunque volvió a aclarar que, si bien estaría dispuesto a ayudarlas, considera que no necesitan demasiada orientación: "Si necesitan algún consejo, sí, con gusto se lo daría, pero no creo que lo necesiten".

Taylor Swift rompió un récord histórico de The Beatles

El fenómeno de Taylor Swift no solo se refleja en la convocatoria de sus shows o en el impacto cultural que genera en redes sociales.

Según informaron The Telegraph y Parade, la artista superó una histórica marca de The Beatles en octubre de 2025.

La cantante logró tener siete canciones simultáneamente en el United World Top 10, convirtiéndose en la artista con más temas dentro de ese ranking al mismo tiempo. El récord anterior pertenecía justamente a The Beatles, que habían alcanzado seis canciones en 1964.

De esta manera, Swift continúa consolidando un fenómeno musical que incluso las leyendas de la industria observan con admiración.

Una comparación que une generaciones

Las palabras de Paul McCartney no pasaron inadvertidas porque llegaron de una figura que vivió desde adentro uno de los momentos más revolucionarios de la música popular.

Que un integrante de The Beatles reconozca en Taylor Swift un fenómeno comparable al de la banda británica confirma el impacto global que la cantante logró construir en los últimos años.

Mientras nuevas generaciones siguen encontrando ídolos en el pop contemporáneo, la mirada de artistas históricos como McCartney funciona como un puente entre distintas épocas de la música y demuestra cómo ciertos fenómenos logran trascender décadas y estilos.