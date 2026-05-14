Taylor Swift hace historia: una de sus grabaciones fue elegida por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

La música de Taylor Swift volvió a alcanzar un nuevo reconocimiento internacional.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció las 25 grabaciones que ingresarán este año a su prestigioso Registro Nacional de Grabaciones, y entre los títulos seleccionados aparece el exitoso álbum "1989", uno de los trabajos más emblemáticos de la cantante pop.

La nueva incorporación posiciona a Swift dentro de una lista histórica reservada para obras consideradas de enorme relevancia cultural, histórica y artística en la industria musical estadounidense.

Un reconocimiento reservado para grabaciones icónicas

Cada año, la Biblioteca del Congreso elige canciones, discos y registros sonoros que marcaron distintas épocas y dejaron una huella en la cultura popular. Para formar parte del listado, las obras deben tener al menos diez años de antigüedad y demostrar un fuerte impacto artístico o social.

En esta edición, la selección recorre siete décadas de música grabada e incluye desde clásicos históricos hasta fenómenos contemporáneos.

Entre los nombres destacados aparecen figuras como Beyoncé, incorporada gracias al hit "Single Ladies (Put a Ring on It)", además de artistas legendarios como Paul Anka, Ray Charles y Reba McEntire.

"1989", el disco que transformó la carrera de Taylor Swift

El álbum "1989", lanzado en 2014, representó un antes y un después para Taylor Swift. Con ese trabajo, la artista dejó atrás definitivamente el country para consolidarse como una figura dominante del pop mundial.

Del disco surgieron canciones que se transformaron en verdaderos himnos generacionales, entre ellas "Shake It Off", uno de los mayores éxitos de su carrera.

El impacto del álbum fue inmediato: récords de ventas, premios internacionales y una influencia enorme dentro de la cultura pop de la década pasada. Ahora, ese fenómeno también quedará preservado oficialmente dentro del archivo histórico de Estados Unidos.

"Feliz Navidad" y el legado latino que emocionó al mundo

Entre las incorporaciones de este año también sobresale el clásico navideño "Feliz Navidad", compuesto por José Feliciano en 1970.

La canción bilingüe, convertida en una de las melodías navideñas más populares del planeta, nació inspirada en la nostalgia que el músico sentía por Puerto Rico durante las fiestas.

Tras conocerse la noticia, Feliciano expresó su emoción y aseguró sentirse "bendecido" por haber compartido su música durante más de seis décadas. Además, destacó el enorme significado que tiene este reconocimiento para su carrera.

"El honor de ser incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso supera cualquier cosa que hubiera podido soñar", afirmó el artista.

Del rock a los videojuegos: una selección con fuerte impacto cultural

La Biblioteca del Congreso también decidió incorporar otros trabajos emblemáticos como el debut de Weezer, conocido como "The Blue Album", y el disco "Beauty and the Beat" de The Go-Go's, considerado pionero dentro del rock femenino.

Además, la lista sumó la banda sonora del videojuego Doom y la histórica transmisión radial de la pelea entre Muhammad Ali y Joe Frazier en 1971, conocida como "The Fight of the Century".

Con estas nuevas incorporaciones, el Registro Nacional de Grabaciones alcanzó los 700 títulos preservados dentro de una colección que reúne cerca de cuatro millones de documentos sonoros.

Un archivo que inmortaliza momentos clave de la cultura mundial

La inclusión de Taylor Swift, José Feliciano y otras figuras icónicas refleja cómo la música continúa funcionando como una marca generacional capaz de atravesar décadas.

Desde himnos pop hasta canciones navideñas y registros históricos, la Biblioteca del Congreso vuelve a destacar obras que dejaron una huella imborrable en millones de personas alrededor del mundo.