Michael Jackson lidera el ranking global de streaming superando a Taylor Swift

A 17 años de su fallecimiento, Michael Jackson vuelve a marcar un hito: lidera el ranking global basado en reproducciones de Spotify y Apple Music.

El listado lo completa una élite de figuras actuales: Justin Bieber, BTS, Bad Bunny y Taylor Swift.

El dato no solo impacta por los nombres, sino por lo que representa: un artista de otra era domina en pleno auge del consumo digital.

Más allá de la nostalgia: un fenómeno vigente

El caso del "Rey del Pop" rompe con la lógica tradicional del streaming. Su catálogo, nacido décadas antes de las plataformas digitales, no solo se mantiene activo: crece y compite con lanzamientos actuales.

Esto demuestra que su música no depende únicamente del recuerdo. Por el contrario, sigue captando nuevas generaciones y sosteniendo una demanda constante, posicionándose como contenido actual dentro de las playlists globales.

Si bien algunos picos pueden impulsarse por tendencias o eventos puntuales, mantenerse en la cima exige algo más profundo: vigencia real y conexión con el público.

Un ranking que refleja el pulso global

El top 5 deja en evidencia la diversidad de la industria actual. Desde el pop global de Justin Bieber, pasando por el fenómeno del K-pop con BTS, hasta el dominio latino de Bad Bunny.

En ese contexto, la presencia de Taylor Swift reafirma el peso de las estrellas contemporáneas. Sin embargo, el liderazgo de Jackson rompe cualquier previsión y reescribe las reglas del consumo musical.

El poder de un catálogo eterno

Clásicos que atraviesan generaciones, una identidad artística inconfundible y una influencia global explican por qué Michael Jackson continúa en la cima.

Su obra no solo forma parte de la historia: sigue activa, se reproduce a diario y convive con los hits actuales en igualdad de condiciones, algo que pocos artistas logran.

Cuando la leyenda supera al tiempo

El dominio de Michael Jackson en el streaming global confirma que el impacto de un artista no se limita a su época.

En una industria marcada por la inmediatez, su liderazgo demuestra que la calidad, la innovación y la conexión emocional pueden convertir una carrera en eterna. El Rey del Pop no solo hizo historia: sigue escribiéndola.