Michael Jackson vuelve al cine con una biopic que genera polémica por lo que no muestra

La figura de Michael Jackson vuelve a ocupar el centro de la cultura pop con el estreno de su esperada biopic.

Considerado uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, su legado combina talento, impacto global y también una historia atravesada por controversias.

En este contexto, la película propone una reconstrucción de su vida, aunque con una mirada particular que ya genera debate.

Una biografía que elige qué contar

Dirigida por Antoine Fuqua, "Michael" cuenta con el respaldo del entorno del artista, lo que define el enfoque del relato.

La historia recorre su camino desde los Jackson 5 hasta el fenómeno global de Thriller, pero evita abordar los episodios más oscuros de su vida.

La película directamente omite las acusaciones de abuso y otros momentos polémicos, construyendo una narrativa centrada en el ascenso y la genialidad del artista.

El peso de una historia incompleta

El film presenta una versión más "segura" de la vida de Michael Jackson, donde los conflictos quedan en segundo plano o directamente desaparecen.

De hecho, ni siquiera hay referencias indirectas a estos temas. El resultado es una biografía que apuesta al impacto emocional desde la música y el espectáculo, dejando de lado las complejidades que también formaron parte de su historia.

Un recorrido entre el talento y la exigencia

Uno de los ejes centrales de la película es la relación con su padre, Joe Jackson, retratado como una figura autoritaria que impulsó la carrera del artista desde la infancia.

En ese marco, el film muestra el crecimiento de Michael, su lucha por independizarse y su transformación en una superestrella global.

El show como protagonista

Con una estructura similar a otras biopics musicales, la película funciona como un "repaso de éxitos", destacando los momentos más icónicos de su carrera.

Canciones como "Billie Jean", "Beat It" o "Man in the Mirror" aparecen como pilares emocionales que sostienen el relato, apelando directamente a la nostalgia del público.

La interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, logra captar la esencia del ídolo, tanto en lo vocal como en lo gestual, generando uno de los puntos más destacados del film.

Entre la fantasía y la realidad

La película también muestra algunas excentricidades del artista, como su relación con el mundo infantil o su búsqueda de perfección, pero lo hace desde una mirada suavizada.

Lejos de profundizar en sus contradicciones, el relato construye una figura casi idealizada, más cercana al mito que a la persona real.

Una mirada que genera debate

La ausencia de los aspectos más controversiales convierte a Michael en una propuesta que divide opiniones. Mientras algunos celebran el homenaje al artista, otros cuestionan la falta de equilibrio en la narración.

El film tampoco dialoga con producciones como Leaving Neverland, el documental que expuso testimonios sobre las acusaciones contra el cantante.

El poder intacto de la música

Más allá de las críticas, hay algo que la película logra sostener: el impacto de la música de Michael Jackson. Cada escena musical recuerda por qué su figura marcó una era y generó una conexión única con millones de personas.

Un legado entre luces y sombras

La biopic elige enfocarse casi exclusivamente en el brillo del "Rey del Pop", construyendo un relato que prioriza la emoción y el espectáculo.

Sin embargo, lo que no se muestra también pesa. Porque la historia de Michael Jackson no solo está hecha de hits y ovaciones, sino también de controversias que siguen formando parte de su legado.

Y es justamente en ese contraste donde la película deja abierta una pregunta: ¿se puede contar la historia de una leyenda sin mostrar todas sus caras?



