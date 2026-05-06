Tini Stoessel brilló con los Jonas Brothers en el Movistar Arena y desató la locura con un clásico de Disney

El regreso de los Jonas Brothers a la Argentina generó una expectativa pocas veces vista. Desde el anuncio de su show en el Movistar Arena, miles de fans comenzaron la cuenta regresiva para reencontrarse con una de las bandas más icónicas del pop.

La ansiedad creció con el paso de los días y se transformó en euforia total cuando finalmente el trío pisó el escenario. Con una puesta impactante y un recorrido por sus grandes éxitos, el grupo dejó en claro por qué mantiene una conexión tan fuerte con el público local.

Una aparición que hizo explotar el Movistar Arena

En medio del show, la sorpresa fue total cuando Tini Stoessel apareció en escena. Invitada por los hermanos, la artista argentina interpretó "This is me" y su hit "Cupido", desatando una ovación inmediata.

El estadio, completamente lleno, acompañó cada canción con una energía arrolladora, convirtiendo el momento en uno de los más destacados de la noche.

El guiño previo que anticipó la sorpresa

Antes del recital, los indicios ya circulaban entre los seguidores. Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas habían dejado pistas en redes sociales que despertaron teorías sobre una posible colaboración.

Las especulaciones crecieron aún más cuando Joe Jonas insinuó la presencia de una invitada especial, generando una expectativa que finalmente tuvo su gran recompensa en vivo.

Un momento cargado de emoción y nostalgia

Promediando el concierto, la producción proyectó un video íntimo que repasó los comienzos de Tini Stoessel, mostrando imágenes de su infancia cuando interpretaba la versión en español de "This is me".

Ese recorrido emocional funcionó como antesala perfecta para su aparición sorpresa. Luego, junto a Joe Jonas, interpretó el clásico de Camp Rock, mientras Nick Jonas se sumó en batería y Kevin Jonas en guitarra, completando una escena que mezcló nostalgia y presente.

Un final a pura emoción y clásicos inolvidables

El cierre del show estuvo a la altura de las expectativas. Tras un repaso por hits como "Leave Before You Love Me", "Year 3000" y "Burnin' Up", los Jonas Brothers regresaron para un encore cargado de sentimiento.

Allí interpretaron "Please Be Mine", su primera canción juntos, y "When You Look Me in the Eyes", una de las baladas más emblemáticas de su carrera, sellando una noche inolvidable para los fans.

De fan a compartir escenario: la historia detrás del encuentro

El vínculo entre Tini Stoessel y los Jonas Brothers se fue construyendo con el tiempo. En 2025, los músicos ya habían expresado su deseo de colaborar con ella, destacando su lugar en el pop latino.

Tini, por su parte, celebró ese reconocimiento y confesó que compartir escenario con ellos representaba un sueño cumplido. Ambos comparten además un origen en el universo Disney: mientras los Jonas alcanzaron fama global con Camp Rock, ella se consolidó como figura juvenil en Violetta.

Un tour que sigue haciendo historia en Buenos Aires

La gira continúa su paso por la ciudad con una segunda y última fecha este miércoles 6 de mayo, nuevamente en el Movistar Arena. Las últimas entradas aún se encuentran disponibles a través de allaccess.com.ar

Una noche que quedará en la memoria de los fans

La combinación de Tini Stoessel y los Jonas Brothers dio como resultado un momento único, atravesado por la emoción, la historia compartida y la energía del vivo.

El regreso del trío a la Argentina no solo cumplió con las expectativas: las superó. Y con sorpresas como esta, dejó en claro que su conexión con el público sigue más vigente que nunca.