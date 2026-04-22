Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel

En el universo de las celebridades, las relaciones no solo se viven en privado, sino también bajo la mirada constante del público.

En ese contexto, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mantienen como una de las parejas más comentadas de los últimos años.

Si bien ambos intentan resguardar su intimidad, cada aparición o información vinculada a su vínculo suele viralizarse rápidamente, generando repercusiones inmediatas entre sus seguidores.

Las declaraciones que encendieron la polémica

En las últimas horas, el nombre del futbolista volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras una serie de versiones que lo vinculan con supuestos mensajes a otras mujeres.

Quien instaló el tema fue Catalina Gorostidi, que realizó un fuerte descargo durante una transmisión en vivo, apuntando directamente contra el jugador.

"Tini, vos lo defenestraste a (Sebastián) Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas. Lo voy a decir porque lo sé de primera fuente. A una amiga mía. Así que De Paul, ¡ojo!", lanzó.

Sus palabras generaron sorpresa en el estudio y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La supuesta existencia de pruebas

Ante la repercusión, sus compañeros le consultaron si contaba con evidencias que respaldaran sus dichos. Lejos de dudar, la ex participante de reality redobló la apuesta.

"Hay captura de todo. Tenemos que cuidar a la gente. Basta de infidelidad. Te amo Tini", afirmó.

Estas declaraciones intensificaron el debate digital, con usuarios posicionándose tanto a favor como en contra de la versión.

"Escrachado"



Porque una ex Gran Hermano prendió fuego a De Paul: "Le anda mandando mensajitos a una amiga, y tengo capturas...". pic.twitter.com/bH5GtoMpBo — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 22, 2026

Un presente amoroso bajo análisis

El vínculo entre Tini y De Paul se fortaleció nuevamente en los últimos meses de 2025, luego de atravesar distintas etapas en su relación. Incluso, durante la gira "Futttura", dejaron entrever la posibilidad de dar un paso más en su historia.

Sin embargo, este tipo de rumores vuelve a poner en duda la estabilidad de la pareja, al menos desde la mirada pública.

Otras polémicas que rodean a la pareja

En paralelo, Tini también quedó envuelta en otra controversia, esta vez vinculada a Emilia Mernes, luego de que un gesto en redes sociales despertara versiones de un supuesto conflicto entre ambas.

Por su parte, De Paul queda nuevamente bajo la lupa por acusaciones de infidelidad, lo que alimenta aún más las especulaciones.

Silencio y repercusión en redes

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas salió a desmentir ni confirmar las versiones difundidas por Gorostidi, manteniendo una postura de bajo perfil frente a la situación.

Mientras tanto, en redes sociales el tema no deja de crecer. Opiniones cruzadas, debates y teorías marcan el pulso de una historia que, una vez más, tiene a la pareja en el centro de la escena mediática.

Una historia que no deja de generar titulares

Entre rumores, polémicas y gestos románticos, la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúa captando la atención del público.

Aunque la verdad detrás de las versiones aún no está confirmada, lo cierto es que cada nuevo episodio alimenta el interés por una de las parejas más seguidas del espectáculo argentino.