Bad Gyal redobla la apuesta con "Más Cara", una experiencia visual que sorprende al público

En la industria musical actual, un concierto ya no se limita únicamente a la música. Los grandes artistas buscan ofrecer experiencias inmersivas capaces de combinar sonido, narrativa, tecnología y puesta en escena.

En ese contexto, Bad Gyal decidió llevar el concepto de "Más Cara" mucho más allá del estudio de grabación y transformarlo en un espectáculo visual que ya genera furor en cada ciudad que visita.

La cantante catalana, una de las figuras más influyentes del panorama urbano internacional, comenzó una gira que no solo reafirma su liderazgo musical, sino que también la posiciona entre las artistas con las propuestas escénicas más ambiciosas del momento.

El universo de "Más Cara" llega al escenario

Desde el lanzamiento de "Más Cara", su segundo álbum de estudio, Bad Gyal consolidó una etapa artística marcada por una identidad visual poderosa y una estética que combina lujo, cultura club y vanguardia.

Con la intención de trasladar ese universo al vivo, la artista se unió a The Movement Live, la división especializada en espectáculos en vivo de The Movement, para desarrollar una puesta que convierte cada presentación en una experiencia cinematográfica.

El resultado es un show que propone un recorrido por diferentes atmósferas y espacios, transformando el escenario en un verdadero set audiovisual.

Una producción pensada como una película en vivo

Lejos de la estructura tradicional de un recital, el espectáculo fue concebido como una narrativa visual.

Cada segmento funciona como una escena específica dentro de una historia que se desarrolla a lo largo de la noche. El público atraviesa distintos ambientes que van desde espacios más íntimos hasta escenarios inspirados en la energía de los clubes nocturnos.

La propuesta combina elementos de la alta moda, la cultura urbana y el lenguaje cinematográfico para construir una identidad visual completamente reconocible.

Un equipo internacional para una producción de gran escala

La realización del proyecto reunió profesionales de distintos países, entre ellos España, Argentina, Francia y Países Bajos.

El proceso creativo demandó cuatro meses de trabajo, con una primera etapa desarrollada de manera remota y una segunda fase presencial en Barcelona.

Además, el equipo llevó adelante dos semanas de ensayos artísticos y diez días de ensayos técnicos en un estudio especialmente preparado donde montó la totalidad del escenario antes del inicio de la gira.

La visión de The Movement Live

Desde la productora destacaron la importancia de desarrollar espectáculos con una identidad visual propia y una narrativa definida.

"Desde The Movement Live trabajamos para que cada show tenga una mirada integral: dirección creativa, diseño escénico, visuales, iluminación, cámaras y producción al servicio de una misma identidad. En Más Cara Tour, ese enfoque se desarrolló en un contexto internacional, junto a equipos de distintos países, consolidando una forma de trabajo que cruza música, cultura visual cinematográfica y experiencia en vivo", afirmó Juan Manuel Cuervo, Managing Director & Executive Producer de The Movement.

Una escenografía que cambia durante el show

Uno de los aspectos más innovadores de la producción es la estructura escénica.

El escenario incorpora tres cajas motorizadas independientes que modifican constantemente el espacio y permiten generar diferentes climas visuales a lo largo de la presentación.

Estas transformaciones acompañan el recorrido musical y potencian la sensación de estar observando una producción audiovisual en tiempo real.

Por su parte, Agustín Alberdi, fundador de The Movement, definió la esencia conceptual del espectáculo:

"La búsqueda del show estuvo en sincronizar espacio, música y cuerpo a través de gestos mínimos pero contundentes, construyendo una especie de ritual contemporáneo entre la artista y la audiencia."

Entradas agotadas y una gira que no para de crecer

La respuesta del público fue inmediata.

Bad Gyal agotó las entradas para sus conciertos de Barcelona y Madrid en menos de 24 horas, marcando un nuevo récord dentro de su carrera y confirmando el enorme momento que atraviesa.

La gira recorrerá arenas, festivales internacionales y escenarios emblemáticos de Europa y América durante los próximos dos años.

Los próximos shows del Más Cara Tour 2026

La gira internacional de Bad Gyal continuará con una extensa serie de presentaciones alrededor del mundo:

Europa

12 de junio - Primavera Sound - Porto, Portugal

4 de julio - Roskilde Festival - Roskilde, Dinamarca





Latinoamérica

14 de octubre - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

16 de octubre - Movistar Arena - Santiago, Chile

18 de octubre - Chamorro City Hall - Bogotá, Colombia

22 de octubre - Palacio de los Deportes - Ciudad de México, México

23 de octubre - Auditorio Banamex - Monterrey, México

25 de octubre - Auditorio Telmex - Guadalajara, México





Estados Unidos y Puerto Rico

28 de octubre - The Fillmore - Miami

30 de octubre - Coca-Cola Music Hall - San Juan, Puerto Rico

1 de noviembre - The Riviera Theater - Chicago

4 de noviembre - Terminal 5 - Nueva York

6 de noviembre - The Wiltern - Los Ángeles (sold out)

8 de noviembre - House of Blues - Dallas





Una gira que redefine la experiencia en vivo

Con "Más Cara Tour 2026", Bad Gyal no solo presenta las canciones de su nuevo álbum. También propone una experiencia visual y narrativa que transforma cada recital en un espectáculo integral.

La combinación entre música, diseño, tecnología y dirección artística convierte a esta gira en una de las producciones más ambiciosas del circuito internacional actual, consolidando a la artista catalana como una de las grandes referentes de la escena urbana global.

Con una puesta que fusiona moda, cultura club, cine y música, la artista española demuestra que su crecimiento artístico no se detiene y que "Más Cara" ya se transformó en mucho más que un álbum: es una experiencia diseñada para impactar al público en cada escenario del mundo.