Taylor Swift emocionó a sus fanáticos al cantar en vivo la canción que escribió para Toy Story 5

Las grandes producciones de Disney suelen estar acompañadas por momentos inolvidables, pero pocas veces una premiere logra combinar nostalgia, música y sorpresa en una misma noche.

Eso fue exactamente lo que ocurrió durante la presentación mundial de Toy Story 5 en Los Ángeles, donde Taylor Swift apareció de manera inesperada y protagonizó uno de los momentos más comentados del evento.

La cantante no solo confirmó su vínculo con la esperada película, sino que además interpretó por primera vez en vivo "I Knew It, I Knew You", la canción que compuso especialmente para la nueva entrega de la histórica saga animada.

La inesperada aparición de Taylor Swift

Luego de semanas de rumores y especulaciones, se confirmó que Taylor Swift formaría parte de la banda sonora de Toy Story 5, una de las películas más esperadas del año y que llegará a los cines argentinos el próximo 17 de junio.

La artista lanzó el 5 de junio el tema "I Knew It, I Knew You", una canción que rápidamente se convirtió en tendencia y que despertó la emoción de los fanáticos por su marcado regreso a las raíces country que caracterizaron sus primeros años de carrera.

Sin embargo, nadie esperaba verla en la premiere realizada el 9 de junio en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Una alfombra roja repleta de estrellas

La presentación contó con la presencia de figuras emblemáticas de la franquicia como Tom Hanks y Tim Allen, las voces originales de Woody y Buzz Lightyear.

También participaron Joan Cusack, Scarlett Spears, Greta Lee y Conan O'Brien, quienes forman parte del elenco de voces de esta nueva producción.

Pero la verdadera sorpresa fue la aparición de Taylor Swift.

Vestida con un elegante diseño floral de Erdem, la cantante recorrió la alfombra roja y posó junto al elenco. Además, llevó consigo un objeto muy especial: su copia original en VHS de Toy Story, estrenada en 1995.

La artista incluso aprovechó la oportunidad para pedirle autógrafos a Tom Hanks y Tim Allen sobre la histórica cinta.

El comentario de Tom Hanks sobre el curioso pedido de Swift

La situación llamó la atención de todos los presentes y posteriormente fue relatada por el propio actor.

"No me saqué una selfie, pero le firmé su VHS. Le dije que debería haber traído la reproductora de VHS para que pudiéramos firmarla, porque también podría ir al Instituto Smithsonian", comentó Hanks en diálogo con USA Today.

El gesto dejó en evidencia el fanatismo que Swift siente por la franquicia desde su infancia.

El momento que hizo estallar al teatro

Si la presencia de la cantante ya había sorprendido a los asistentes, lo que ocurrió dentro del recinto terminó convirtiéndose en el gran momento de la noche.

Taylor apareció sobre el escenario con un impactante vestido amarillo bordado, inspirado en Jessie, la querida vaquera de la saga.

Sentada frente al piano, interpretó por primera vez en vivo "I Knew It, I Knew You", canción que escribió junto a su histórico colaborador Jack Antonoff.

Antes de comenzar su actuación, compartió unas palabras con el público.

"Significa muchísimo ser una pequeña parte del universo de estas películas. Toy Story 5 es mi favorita de todas las Toy Story. Me siento muy afortunada de poder formar parte de esto", expresó.

Además, definió a la película como "increíblemente hermosa" y una verdadera "obra maestra".

Un homenaje a la historia de Toy Story

La noche también tuvo espacio para otro momento cargado de emoción.

Taylor compartió escenario con Randy Newman, compositor histórico de la franquicia, y juntos interpretaron "You've Got a Friend in Me", una de las canciones más emblemáticas de la saga.

Días antes, la cantante también le había dedicado un mensaje especial en redes sociales.

"Por la magnífica banda sonora de canciones y música que tejiste meticulosamente a lo largo de los años. Creaste el mundo musical de Toy Story, y tenemos la suerte de vivir en él", escribió.

Cómo nació "I Knew It, I Knew You"

La canción fue escrita y producida por Taylor Swift y Jack Antonoff, y está inspirada en la historia de Jessie, uno de los personajes más queridos del universo Toy Story.

Al hablar sobre el proceso creativo, la artista explicó la importancia que tuvo este proyecto para ella.

"Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para Jessie fue un nuevo desafío y, al mismo tiempo, algo muy natural. Y ser fan de Toy Story desde los cinco años hasta ahora... es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá", manifestó.

Una colaboración mantenida en absoluto secreto

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto fue el nivel de confidencialidad con el que se manejó la participación de Swift.

El director y guionista de la película, Andrew Stanton, destacó el impacto que tuvo la canción desde el primer momento.

"Es increíble lo significativo que fue contar con Taylor para escribir e interpretar esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que el personaje estaba atravesando fue innegable", afirmó.

Y agregó:

"La canción está profundamente ligada a Toy Story. Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí al instante que siempre había estado ahí, como un pariente perdido hace mucho tiempo. Fue el destino".

Incluso los propios actores del film desconocían la existencia del tema.

"No lo supimos hasta que, literalmente, llegó el momento", reveló Tom Hanks en una entrevista con Variety.

El actor contó que fueron convocados a una sala privada donde recibieron la noticia.

"Nos llevaron a una sala insonorizada y nos dijeron: ‘Esta noche a las 21, sonará la verdadera canción de los créditos finales, y es de Taylor Swift'. Y yo pensé: ‘¿Nos lo ocultaron a todos?'", recordó entre risas.

Una sorpresa que ya forma parte de la historia de la saga

La participación de Taylor Swift en Toy Story 5 logró unir dos universos capaces de movilizar millones de personas alrededor del mundo.

Su aparición en la premiere, la interpretación en vivo de "I Knew It, I Knew You" y el entusiasmo con el que habló de la película terminaron convirtiéndose en uno de los grandes acontecimientos del estreno.

A pocos días de la llegada del film a los cines, la artista sumó un nuevo capítulo a su carrera y dejó una presentación que los fanáticos de Disney y de Taylor difícilmente olvidarán.