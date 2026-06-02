Taylor Swift llega a Toy Story 5 con una canción inédita y un esperado regreso a sus raíces country

Los rumores que vinculaban a Taylor Swift con la nueva película de Toy Story venían creciendo desde hace semanas. Las teorías de los fanáticos se multiplicaron cuando comenzaron a aparecer una serie de señales que parecían demasiado precisas para ser casualidad.

Por un lado, muchos seguidores señalaron las coincidencias entre las iniciales de la cantante y la película. Por otro, un detalle llamó especialmente la atención: el afiche promocional incluía 13 nubes, un número que Swift considera su amuleto de la suerte y que suele estar presente en momentos importantes de su carrera.

Finalmente, las especulaciones se confirmaron y la artista formará parte de Toy Story 5 con una canción original especialmente creada para la nueva entrega de la exitosa saga de Pixar.

La canción que acompaña a Jessie

El tema lleva por nombre "I Knew It, I Knew You" y se estrenará este viernes.

Desde Disney y Pixar presentaron la canción como un importante regreso de la artista a los sonidos country que marcaron sus primeros pasos en la industria musical.

Además, la composición estará directamente relacionada con Jessie, la popular vaquera de juguete que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la franquicia.

La canción fue coescrita y coproducida por Taylor Swift junto a Jack Antonoff, uno de sus colaboradores más cercanos y responsables de algunos de los trabajos más destacados de los últimos años.

El productor vuelve a trabajar con la cantante después de haber participado en su álbum "The Tortured Poets Department".

Una edición especial para los fanáticos

Junto con el lanzamiento digital, la canción también llegará en formato físico.

El sencillo estará disponible en CD a través de la tienda oficial de la artista e incluirá varias versiones especiales además de la grabación original.

Los seguidores podrán acceder a:

Versión de estudio

Versión acústica

Versión para piano





La edición tendrá carácter limitado y permanecerá disponible únicamente durante algunos días.

Según se informó, los envíos comenzarán el próximo 19 de junio, fecha elegida para el estreno de Toy Story 5 en los cines.

La emoción de Taylor Swift

Tras conocerse oficialmente la noticia, la propia cantante compartió un mensaje para expresar lo que significa este proyecto en su carrera.

"¡Lo sabían! Mi nueva canción original ‘I Knew It, I Knew You' para Toy Story 5 de Disney y Pixar estará disponible el 5 de junio. Siempre soñé con escribir para estos personajes que he adorado desde que tenía 5 años y vi la primera Toy Story. Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad?", expresó.

Un sueño que nació en la infancia

Las palabras de Swift reflejan el vínculo emocional que mantiene desde hace años con la franquicia animada.

La artista recordó que descubrió la primera película cuando tenía apenas cinco años y que desde entonces desarrolló una conexión especial con los personajes creados por Pixar.

Esa admiración terminó convirtiéndose en una oportunidad profesional que ahora la une oficialmente a una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos.

Dos fenómenos globales que se unen

La incorporación de Taylor Swift a Toy Story 5 representa uno de los anuncios más comentados del año dentro de la industria del entretenimiento. La combinación entre el universo de Pixar y una de las artistas más influyentes del planeta genera enormes expectativas entre los fanáticos de ambos mundos.

Además, el lanzamiento de "I Knew It, I Knew You" marcará un nuevo capítulo en la carrera de la cantante, que volverá a explorar sus raíces country mientras acompaña el regreso de personajes que han emocionado a varias generaciones. Una colaboración que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales y cinematográficos de la temporada.