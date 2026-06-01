Menú
Mirá CM en vivo

Lanzamiento

Vi-Em presenta "Todo El Mundo Sabe" y reafirma su lugar en la cumbia rioplatense

La banda uruguaya estrena una nueva canción en medio de un gran presente artístico, marcado por el éxito de su colaboración con Lauta y el regreso de Jais, una de sus voces más emblemáticas.

Cecilia Andrea Bello
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Vi-Em continúa escribiendo un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de "Todo El Mundo Sabe", una canción que llega en un momento clave para la banda y que vuelve a poner en primer plano el estilo que la convirtió en una de las referencias más importantes de la cumbia uruguaya.

Tras el impacto generado por su reciente colaboración junto a Lauta y el esperado regreso de Jais, una de las voces más representativas del grupo, la banda presenta un tema que mantiene intacta su esencia y apuesta por una identidad sonora reconocible desde los primeros acordes.

&nbsp;Vi-Em presenta "Todo El Mundo Sabe", una canción que marca una nueva etapa para la banda&nbsp;
 Vi-Em presenta "Todo El Mundo Sabe", una canción que marca una nueva etapa para la banda 

"Todo El Mundo Sabe" refleja la madurez artística de una agrupación que supo renovarse sin perder el ADN que la llevó a conquistar al público en ambos lados del Río de la Plata. Con una melodía pegadiza, una interpretación cargada de emoción y una producción actual, la canción tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los nuevos favoritos de sus seguidores.

View this post on Instagram

A post shared by %u26A1VI-EM%u26A1 (@viemoficial)

El lanzamiento también funciona como una declaración de principios para esta nueva etapa de Vi-Em: una banda que mira hacia adelante, incorpora nuevas experiencias y desafíos, pero sigue manteniendo el espíritu que la posicionó como una de las protagonistas de la escena tropical.

A lo largo de los años, Vi-Em construyó una fuerte conexión con el público gracias a canciones que lograron trascender generaciones y consolidar un estilo propio dentro de la cumbia rioplatense. Ahora, con "Todo El Mundo Sabe", vuelve a demostrar su capacidad para mantenerse vigente y seguir marcando el pulso de un género en constante evolución.

Mirá el nuevo lanzamiento de VI-EM "Todo El Mundo Sabe"

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
La Creamfields vuelve a Buenos Aires: cuándo será y cómo conseguir entradas para el megafestival electrónico
Noticias

La Creamfields vuelve a Buenos Aires: cuándo será y cómo conseguir entradas para el megafestival electrónico

Últimas noticias de Lanzamiento