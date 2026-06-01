Vi-Em presenta "Todo El Mundo Sabe" y reafirma su lugar en la cumbia rioplatense

Vi-Em continúa escribiendo un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de "Todo El Mundo Sabe", una canción que llega en un momento clave para la banda y que vuelve a poner en primer plano el estilo que la convirtió en una de las referencias más importantes de la cumbia uruguaya.

Tras el impacto generado por su reciente colaboración junto a Lauta y el esperado regreso de Jais, una de las voces más representativas del grupo, la banda presenta un tema que mantiene intacta su esencia y apuesta por una identidad sonora reconocible desde los primeros acordes.

Vi-Em presenta "Todo El Mundo Sabe", una canción que marca una nueva etapa para la banda

"Todo El Mundo Sabe" refleja la madurez artística de una agrupación que supo renovarse sin perder el ADN que la llevó a conquistar al público en ambos lados del Río de la Plata. Con una melodía pegadiza, una interpretación cargada de emoción y una producción actual, la canción tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los nuevos favoritos de sus seguidores.

El lanzamiento también funciona como una declaración de principios para esta nueva etapa de Vi-Em: una banda que mira hacia adelante, incorpora nuevas experiencias y desafíos, pero sigue manteniendo el espíritu que la posicionó como una de las protagonistas de la escena tropical.

A lo largo de los años, Vi-Em construyó una fuerte conexión con el público gracias a canciones que lograron trascender generaciones y consolidar un estilo propio dentro de la cumbia rioplatense. Ahora, con "Todo El Mundo Sabe", vuelve a demostrar su capacidad para mantenerse vigente y seguir marcando el pulso de un género en constante evolución.

Mirá el nuevo lanzamiento de VI-EM "Todo El Mundo Sabe"