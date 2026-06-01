Dua Lipa se casó en secreto con Callum Turner y prepara una lujosa celebración en Italia

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner sumó un nuevo capítulo. La cantante británica y el actor contrajeron matrimonio en una ceremonia civil realizada en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, en un evento marcado por la privacidad y la discreción.

Lejos de los grandes eventos mediáticos, la pareja eligió compartir el momento únicamente con familiares directos y amigos muy cercanos. Apenas ocho invitados fueron testigos del enlace, que se desarrolló en uno de los registros civiles más emblemáticos del Reino Unido.

Tras la ceremonia, los recién casados fueron fotografiados abandonando el lugar tomados de la mano y abordando un clásico taxi negro londinense, mientras recibían una lluvia de confeti en las escalinatas del edificio.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una íntima ceremonia secreta en Londres

Una boda íntima y llena de simbolismo

La elección del Old Marylebone Town Hall no fue casual. El lugar es considerado un sitio histórico para la cultura británica y ha sido elegido durante décadas por numerosas figuras de la música y el entretenimiento para celebrar matrimonios lejos de la exposición pública.

De esta manera, Dua Lipa y Callum Turner lograron mantener en secreto uno de los momentos más importantes de su relación, que comenzó a finales de 2023 y que rápidamente se convirtió en una de las historias de amor más seguidas por la prensa internacional.

La pareja celebrará su unión con una exclusiva fiesta de tres días en Sicilia, Italia

Una celebración de lujo en Sicilia

Aunque el matrimonio civil ya se concretó, la gran fiesta recién comienza. Según trascendió, la pareja viajará a Palermo, en la isla italiana de Sicilia, donde organizará una exclusiva celebración de tres días junto a familiares, amigos y figuras destacadas de la industria musical.

Entre los invitados confirmados aparecen nombres de peso como Charli XCX y Tove Lo, mientras que los rumores indican que Elton John podría ofrecer una presentación privada para los novios, en un gesto especial hacia la artista con quien compartió el exitoso hit "Cold Heart".

Elton John, Charli XCX y Tove Lo estarían entre los invitados a la gran celebración

Además, el diseñador francés Simon Porte Jacquemus, amigo cercano de Dua Lipa, habría sido el encargado de crear un vestido exclusivo para las celebraciones en el Mediterráneo.



