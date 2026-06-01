Benito Fernández contra Bad Bunny: el conflicto que nadie vio venir

La reciente colaboración entre Bad Bunny y Zara no solo generó repercusión en el mundo de la moda, sino que también abrió un inesperado frente legal.

El diseñador argentino Benito Fernández anunció públicamente que decidió avanzar contra la empresa española tras considerar que el lanzamiento de la colección "Benito Antonio", nombre de pila del cantante, podría provocar una asociación indebida con su marca.

A mediados de mayo, el intérprete de "NUEVAYoL" presentó junto a la empresa española una línea de indumentaria que lleva el nombre Benito Antonio. La iniciativa llegó meses después de que el músico utilizara prendas de la compañía durante su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Sin embargo, para el diselador argentino, el uso de esa denominación dentro del mismo segmento comercial representa un problema que decidió llevar al terreno legal.

El comunicado que encendió el conflicto

A través de sus redes sociales, el diseñador explicó los motivos de su reclamo y manifestó su preocupación por el posible impacto sobre su identidad comercial.

"Con enorme sorpresa y preocupación he tomado conocimiento del reciente lanzamiento de la colección colaborativa ‘Benito Antonio', impulsada por Zara junto a Bad Bunny", expresó en el mensaje publicado el 29 de mayo.

Luego profundizó sobre la situación:

"Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión que genera el uso de un nombre que identifica de manera directa mi historia y mi marca BENITO dentro del mismo segmento comercial".

El diseñador también confirmó que ya instruyó a sus abogados para avanzar formalmente.

"He instruido formalmente a mi equipo legal para avanzar con las acciones correspondientes, solicitando (a Zara) el cese de toda comercialización, promoción y difusión vinculada a dicha denominación", sostuvo.

Y agregó una frase que resume el espíritu de su reclamo:

"Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella".

El posteo de Benito Fernández en su cuenta de Instagram

Carta documento y una tipografía bajo la lupa

Horas después de la publicación, Fernández amplió detalles durante una entrevista con la diseñadora Matilda Blanco en el programa Ángel Responde, emitido por Bondi Live.

Allí reveló:

"Por cuestiones legales ya se mandó carta documento a Zara".

Además, se refirió a una serie de carteles difundidos en redes sociales que mostraban el nombre "Benito" con una tipografía similar a la utilizada por su marca.

Posteriormente, se corroboró que esas piezas gráficas no habían sido publicadas por canales oficiales de Zara, sino por una cuenta de Instagram dedicada a promocionar información turística de Galicia.

La publicación de la polémica

La reacción de los seguidores y el respaldo a Bad Bunny

La repercusión del caso no tardó en trasladarse a las redes sociales. Según contó el diseñador, el volumen de comentarios negativos lo llevó a restringir la interacción en su publicación.

Fernández aclaró que su planteo no apunta contra la figura artística del cantante, sino a la protección de su identidad comercial.

"A mí me encanta la música de Bad Bunny, yo respeto lo que hace, pero tengo que salir a defender mi marca porque hay una asociación lógica", afirmó.

En la misma línea, agregó:

"Yo no tengo problema en que él tenga la marca que quiera, pero se genera mucha confusión y eso es lo que me preocupa porque yo tengo 40 años de trayectoria".

Una trayectoria que busca proteger

Para respaldar su postura, el empresario recordó algunos de los hitos más importantes de su carrera dentro de la industria de la moda.

"Vestí a Máxima de Holanda, a Priscila Presley, a Tini cuando estaba con Disney, a Valeria Mazza. Tres Fashion week en Nueva York, Fashion Week de París, todos los fashion week de Latinoamérica".

Un caso que suma repercusiones

La denuncia de Benito Fernández instaló un debate que trasciende el mundo de la moda y alcanza también a la industria musical. Mientras la colaboración entre Bad Bunny y Zara continúa generando impacto a nivel internacional, el reclamo del diseñador argentino abrió una discusión sobre identidad de marca, reconocimiento y trayectoria.

Por ahora, el conflicto sigue abierto y promete sumar nuevos capítulos en las próximas semanas.