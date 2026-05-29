Así suena "Amores como el nuestro" en la voz de Marilina Bertoldi

Marilina Bertoldi atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Multifacética, intensa y con una identidad artística que desafía géneros y formatos, la cantante se consolidó como una de las voces más influyentes del rock argentino actual.

Tras consagrarse en los Premios Gardel por "Para quién trabajas Vol. I" y mientras se prepara para dos shows muy esperados en C Art Media, la artista sorprendió con una poderosa reversión de "Amores como el nuestro", el clásico latinoamericano que ahora resignifica desde una mirada cruda, emocional y completamente personal.

Cómo nació la versión de "Amores como el nuestro"

La idea de reinterpretar este clásico surgió durante el proceso creativo de SALA de Malba, el proyecto audiovisual donde Marilina transformó distintos espacios del museo en un estudio de grabación y escenario al mismo tiempo.

En ese contexto experimental y artístico, la canción apareció como una posibilidad de intervención sobre una obra profundamente instalada en el imaginario popular. Lejos de buscar una mirada nostálgica o una simple versión homenaje, la cantante construyó una lectura completamente propia.

La nueva interpretación conserva la esencia emocional que convirtió al tema en un éxito regional, pero incorpora el universo sonoro característico de Bertoldi: climas oscuros, intensidad emocional y una energía rockera que resignifica cada frase.

Un presente artístico en expansión

El lanzamiento de "Amores como el nuestro" encuentra a Marilina en uno de los momentos de mayor crecimiento y visibilidad de toda su carrera. Su reciente consagración en los Gardel reforzó el impacto de Para quién trabajas Vol. I, un trabajo celebrado tanto por la crítica especializada como por el público.

Compositora, instrumentista y productora integral de sus proyectos, la artista consolidó una identidad artística que cruza géneros, imágenes y conceptos sin perder coherencia.

En sus canciones conviven sonidos industriales, crudeza emocional y una estética que transforma cada presentación en una experiencia sensorial.

Dos noches en C Art Media y entradas agotándose

Como parte de este gran presente, Marilina Bertoldi se prepara para regresar a los escenarios con dos presentaciones especiales en C Art Media.

El show del 29 de mayo ya se encuentra agotado, mientras que para el 30 de mayo quedan los últimos tickets disponibles exclusivamente a través de Passline.

Las fechas también marcarán una de las últimas oportunidades para escuchar en vivo y de manera completa Para quién trabajas Vol. I, en un formato íntimo donde la potencia de su propuesta artística se vuelve todavía más directa.

MARILINA EN EL C ART MEDIA

Una artista que desafía formatos

Con esta nueva versión, la artista vuelve a demostrar que su búsqueda artística no reconoce fronteras.

La decisión de llevar un clásico de la cumbia latinoamericana hacia el rock no solo resignifica la canción original, sino que también confirma la capacidad de la artista para apropiarse de materiales populares y transformarlos desde una mirada completamente personal.

En una escena donde cada vez más músicos se animan a cruzar estilos, Bertoldi reafirma su lugar como una de las voces más creativas y desafiantes de la música argentina actual.