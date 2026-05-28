Ricardo Arjona sigue haciendo historia y suma una nueva fecha en el Movistar Arena

El fenómeno de Ricardo Arjona en Argentina no se detiene. Luego de agotar las primeras tres fechas anunciadas para julio en el Movistar Arena, el cantante guatemalteco confirmó una nueva presentación el próximo 6 de julio de 2026, reafirmando una convocatoria histórica y un vínculo inquebrantable con el público argentino.

Con esta nueva función, Arjona alcanzará un total de 18 conciertos en el país, consolidando uno de los sucesos más impactantes de la música en vivo de los últimos años. Las funciones del 1, 2 y 5 de julio ya se encuentran completamente agotadas, mientras que las entradas para el nuevo show saldrán a la venta este jueves 28 de mayo a las 13 hs a través de la web oficial del Movistar Arena.

Ricardo Arjona agotó las nuevas fechas anunciadas en el Movistar Arena y sumó un nuevo show para el 6 de julio

La nueva etapa del tour "Lo Que El Seco No Dijo" llega después de las 14 funciones sold out realizadas en mayo, confirmando una vez más la conexión única entre el artista y el público argentino, que lo acompaña de manera incondicional desde hace décadas.

Cada noche del espectáculo propone un recorrido por las canciones más emblemáticas de sus más de 40 años de trayectoria, combinando clásicos inolvidables con nuevas composiciones en una puesta en escena de nivel internacional.

La gira presenta la producción más ambiciosa de toda la carrera de Ricardo Arjona, con una escenografía monumental, un impactante despliegue de luces y sonido, y una propuesta visual especialmente diseñada para convertir cada show en una experiencia sensorial completa.

El tour comenzó el 30 de enero de 2026 con un sold out en el Allstate Arena de Chicago y forma parte de una gira internacional que incluye más de 35 fechas por Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica, luego de la histórica residencia de 23 conciertos que el artista realizó en Guatemala a fines de 2025.

Con 18 funciones confirmadas en Argentina, Arjona continúa consolidando uno de los fenómenos más impactantes

Ricardo Arjona, uno de los artistas más importantes y convocantes de la música latina, regresará a Buenos Aires con producción de Fénix Entertainment para seguir escribiendo una historia única junto a su público argentino.