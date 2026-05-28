Harlem Festival 2026 ya tiene fecha: Santa Fe se prepara para vivir el evento musical del año

Harlem Festival confirmó oficialmente las fechas de su esperada edición 2026 y vuelve a posicionarse como uno de los eventos culturales y musicales más importantes de la Argentina. La cita será el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, en un contexto ideal: el fin de semana largo que tendrá feriado el lunes 12 de octubre.

Con siete ediciones exitosas como antecedente, el festival se consolidó como mucho más que una propuesta musical. Año tras año, miles de personas llegan desde distintos puntos del país para disfrutar de una experiencia integral que combina shows en vivo, arte, gastronomía y actividades para toda la familia.

Harlem Festival confirmó su 8va edición para el 10 y 11 de octubre en Santa Fe

Un festival que impulsa el turismo y la cultura

La edición 2026 buscará potenciar aún más el impacto turístico y económico en la región. Gracias a la coincidencia con el fin de semana largo, Santa Fe se prepara para recibir visitantes de diferentes provincias que elegirán al Harlem como el gran plan del fin de semana.

Además de los conciertos, el predio contará con múltiples escenarios, intervenciones artísticas, activaciones de marcas y un importante sector gastronómico, en una propuesta pensada para disfrutar durante ambas jornadas.

Desde su nacimiento en 2018, Harlem Festival se convirtió en un motor cultural clave para Santa Fe, Entre Ríos y el litoral argentino, posicionando a la región dentro del circuito nacional de grandes festivales.

Música, gastronomía, arte y turismo se combinarán nuevamente en uno de los festivales más importantes del país

Entradas: cuándo salen a la venta y cómo comprarlas

La preventa exclusiva comenzará este viernes 29 de mayo a las 12 horas y estará destinada a clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Los tickets podrán adquirirse desde $135.000 más service charge y contarán con el beneficio de 9 cuotas sin interés durante 72 horas o hasta agotar stock.

Una vez finalizada esta etapa, el lunes 1 de junio a las 12 horas se habilitará la venta general con todos los medios de pago disponibles, incluyendo tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y puntos de venta en efectivo.

Las entradas oficiales estarán disponibles a través de Passline. Además, desde el inicio de la venta general podrán conseguirse sin service charge en Tienda Unión (Santa Fe) y Terco Tour (Paraná).

Beneficios especiales para quienes ya fueron al festival

Como novedad para esta edición, Harlem Festival lanzó la Comunidad Harlem, una iniciativa que premiará a quienes hayan asistido a cualquier edición desde 2021 en adelante.

Aquellos usuarios que ingresen el ID Ticket de una entrada anterior durante el proceso de compra podrán acceder a un 15% de descuento exclusivo sobre el valor de su nueva entrada. El beneficio estará disponible hasta el 17 de junio o hasta agotar stock.

Un lineup que promete mantener su identidad

Aunque todavía no se anunció la grilla oficial de artistas, desde la organización adelantaron que el lineup será revelado en las próximas semanas, una vez finalizada la etapa de preventa promocional.

Fiel a su esencia, Harlem Festival volverá a reunir figuras históricas del rock nacional, referentes de la escena urbana y nuevas promesas de la música latinoamericana.

En sus escenarios ya se presentaron artistas como Wos, Duki, Airbag, Trueno, Chano, Nicki Nicole, Emilia, Miranda!, Ciro y Los Persas, No Te Va Gustar y Las Pastillas del Abuelo, entre muchos otros.

Con una ubicación estratégica y una producción que crece año tras año, Harlem Festival 2026 se prepara para convertirse nuevamente en uno de los encuentros musicales más importantes del país.