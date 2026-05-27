Histórico: Milo J rompe todos los récords con 13 estatuillas y se adueña del Gardel de Oro 2026

La edición 2026 de los Premios Gardel, organizados por CAPIF, quedará grabada de forma imborrable en las páginas doradas de la cultura nacional. Este martes 26 de mayo, el Teatro Coliseo fue testigo de un hito sin precedentes en la industria musical argentina: con apenas 19 años, Milo J se consagró como el protagonista absoluto de la escena actual al llevarse 13 galardones en una sola ceremonia y que tuvo como broche de oro el máximo reconocimiento del país, el Gardel de Oro.

Milo J y una cosecha sin precedentes de 13 estatuillas en una sola noche

La velada comenzó a detener el tiempo desde su apertura. Acompañado por un coro de niños sobre el escenario, Milo J dio inicio a la gala interpretando de manera profunda "Niño" y "Luciérnagas", dos de las piezas más emotivas de su repertorio reciente, conmoviendo a toda la audiencia entera.

Milo J emociona al Teatro Coliseo en el inicio de la ceremonia

Horas más tarde, cuando el conductor Diego Leuco anunció su nombre para el galardón principal, el joven subió al escenario visiblemente emocionado y rodeado por las personas que construyeron este camino junto a él: su mamá y manager Aldana, su abuela "Tata", sus hermanos y equipo, además de los reconocidos productores Tatool y Santi Alvarado.

"Le quiero agradecer a todos, a los que no siempre tengo el tiempo de agradecer todo lo que hicieron por mí, quiero que sepan que me salvaron la vida de alguna u otra manera. Y a la música, que me salvó de no ser feliz", expresó conmovido al tomar el micrófono, sellando el momento más importante de la noche.

El artista de 19 años alza el Gardel de Oro por La Vida Era Más Corta

La descomunal cosecha de estatuillas de la noche premió la versatilidad de su obra a través de tres proyectos totalmente distintos, que representaban el total de sus nominaciones: 166 (Deluxe) retirada, el disco que lo instaló definitivamente en el centro de la escena urbana; ¡FAlklore!, el proyecto conceptual producido ejecutiva y artísticamente por él mismo que redescubre las raíces folklóricas desde una mirada contemporánea; y La Vida Era Más Corta, su tercer álbum de estudio.

Este arrollador éxito en los Premios Gardel coincide con el impacto internacional de su reciente paso por el formato Tiny Desk Concert de NPR. En dicha presentación, que ya superó las 9 millones de reproducciones en YouTube, Milo J armó una mesa junto a la murga uruguaya Agarrate Catalina y dejó convivir tradiciones latinoamericanas como la chacarera y la murga.