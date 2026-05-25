Cinco canciones patrias para celebrar el 25 de Mayo y revivir la historia argentina a través de la música

El 25 de Mayo ocupa un lugar central en la historia argentina. La fecha recuerda el inicio del proceso revolucionario de 1810 que terminó con la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y dio paso a la conformación de la Primera Junta, encabezada por Cornelio Saavedra. Desde entonces, esta jornada patria se transformó en uno de los símbolos más importantes del país.

En las escuelas, los actos y las celebraciones familiares suelen estar acompañados por música que ayuda a transmitir a chicos y grandes el valor histórico de aquella semana de mayo. Entre zambas, cuecas, tangos y canciones infantiles, existen composiciones que mantienen viva la memoria colectiva y logran conectar generaciones.

Las canciones patrias que nunca faltan en el 25 de Mayo

1- El Sol del 25

Interpretada por Carlos Gardel, esta canción es una de las más emblemáticas vinculadas a las fechas patrias. El tema hace referencia al clima festivo vivido durante la Revolución de Mayo y al famoso "sol" que, según la tradición popular, apareció mientras el pueblo esperaba noticias frente al Cabildo.

Su melodía quedó asociada para siempre a los actos escolares y a las celebraciones nacionales.

2- Cueca de Mayo

El grupo Poliyon Música creó esta canción pensada especialmente para el público infantil. Con ritmo de cueca y una letra sencilla, el tema busca acercar los hechos históricos de mayo a los más chicos de una manera dinámica y fácil de recordar.

Por su estilo alegre, suele utilizarse en jardines y escuelas primarias durante los actos patrios.

3- Es 25 de Mayo

Esta composición de Andrés Parodi combina elementos educativos con una propuesta musical moderna. La canción repasa el significado de la fecha patria y destaca la importancia de recordar los acontecimientos que dieron origen al primer gobierno patrio.

Además de su uso en instituciones educativas, también es muy elegida por familias que buscan compartir contenidos históricos con los niños desde la música.

4- Cumbia de Mayo

Con una propuesta más moderna y bailable, Poliyon Música adaptó la temática patria al ritmo de la cumbia. El objetivo de esta canción es captar la atención de los chicos a través de un género popular y cercano.

El tema se volvió muy utilizado en redes sociales y presentaciones escolares por su tono festivo y pegadizo.

5- Una mañana de Mayo

La banda Copadísimos presenta en esta canción un recorrido por los acontecimientos históricos de mayo de 1810 con una mirada orientada al público infantil.

A través de una letra clara y melodías simples, el tema ayuda a recrear el clima de aquella jornada histórica que marcó el inicio del camino hacia la independencia argentina.

Música, historia y tradición en una misma celebración

Las canciones patrias forman parte de la identidad cultural argentina y funcionan como una herramienta clave para transmitir la historia a nuevas generaciones.

Cada 25 de Mayo, estas melodías vuelven a sonar en escuelas, hogares y actos públicos para recordar uno de los momentos más importantes del país.

Ya sea desde el tango tradicional, el folklore o propuestas infantiles más modernas, la música sigue siendo una de las maneras más emotivas de mantener viva la memoria de la Revolución de Mayo y del nacimiento de la Argentina.











