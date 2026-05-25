Quilmes: cómo son los festejos por el 25 de Mayo
El Municipio de Quilmes llevará adelante este lunes 25 de mayo.
El Municipio de Quilmes llevará adelante este lunes 25 de mayo una serie de actividades para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, con propuestas abiertas a la comunidad en distintos espacios de la ciudad.
La jornada comenzará a las 8.30 con el tradicional Te Deum en la Catedral de Quilmes, ceremonia religiosa que será oficiada por el obispo Carlos Tissera y que reunirá a autoridades locales, representantes de instituciones y vecinos.
Más tarde, desde las 9.30, se realizará el Encuentro Patrio en la Casa de las Culturas, ubicada en Rivadavia y Sarmiento. Allí se compartirá un desayuno patrio y habrá presentaciones artísticas con la participación del Conjunto Vocal de Cámara y el Ballet Municipal.
Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de las actividades para "conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo" y destacaron la importancia de "seguir construyendo la patria con la que soñaron aquellos hombres y mujeres que lucharon por la emancipación de nuestra nación".