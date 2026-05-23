Desbaratan punto de venta de drogas en Ezpeleta y detienen a una mujer de 61 años y a un joven

Un centro de distribución de drogas fue desbaratado en las últimas horas y operaba bajo la modalidad de venta al menudeo en la localidad de Ezpeleta, además el operatvo derivó en la detención de un hombre y una mujer, y el secuestro de dosis fraccionadas de diversas sustancias prohibidas.

La investigación prepratoria fue coordinada por el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6ta., bajo las directivas de la U.F.I. N° 20 del Departamento Judicial de Quilmes. Mediante minuciosas tareas de campo los efectivos lograron documentar las maniobras ilícitas que se realizaban en la zona y obtuvieron las correspondientes órdenes judiciales de registro. Con el apoyo de los gabinetes tácticos del ámbito de Quilmes, las fuerzas de seguridad irrumpieron en un domicilio de la calle Río Atuel.

En el lugar se efectivizó la aprehensión de los dos investigados en la causa: una mujer de 61 años y un joven de 27. Al registrar la propiedad, los uniformados incautaron alrededor de 100 envoltorios de cocaína listos para su comercialización y dos bolsas herméticas tipo Ziploc que contenían marihuana compacta.

Además de los estupefacientes, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo -presuntamente producto de las ventas- y diversos elementos utilizados de forma habitual para el corte, estiramiento y fraccionamiento de las dosis.

El fiscal interviniente, Dr. Gustavo Aráoz, avaló el desempeño de los efectivos policiales y dispuso la detención formal de ambos implicados bajo la carátula de "Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización", ordenando el traslado de los aprehendidos y del material secuestrado a sede judicial