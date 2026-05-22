Encuentro Artístico Salta-Quilmes: música, fotografía y arte visual en la Casa de las Culturas

La Casa de las Culturas de Quilmes será escenario este viernes 22 de mayo del Encuentro Artístico Salta-Quilmes, una propuesta cultural que reunirá música, artes visuales y fotoperiodismo desde las 18 horas en el espacio ubicado en la esquina de Rivadavia y Sarmiento.



La actividad contará con la participación especial de Emilio Barrabino, músico quilmeño radicado en Salta, quien formará parte de la jornada junto a Ezequiel Benítez.

El encuentro también incluirá la exposición de la artista visual Miriam Mellao y una muestra fotográfica a cargo de los fotoperiodistas Cora Surráco y Alfredo Herms.

Organizado con el acompañamiento de Quilmes Culturas y distintas organizaciones culturales locales, el evento propone una jornada abierta a la comunidad donde convergerán distintas expresiones artísticas en un espacio de intercambio y difusión cultural.