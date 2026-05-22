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Viernes, 22 de mayo de 2026

Encuentro Artístico Salta-Quilmes: música, fotografía y arte visual en la Casa de las Culturas

La actividad contará con la participación especial de Emilio Barrabino, músico quilmeño radicado en Salta, quien formará parte de la jornada junto a Ezequiel Benítez.

Redacción FMQ

La Casa de las Culturas de Quilmes será escenario este viernes 22 de mayo del Encuentro Artístico Salta-Quilmes, una propuesta cultural que reunirá música, artes visuales y fotoperiodismo desde las 18 horas en el espacio ubicado en la esquina de Rivadavia y Sarmiento.

La actividad contará con la participación especial de Emilio Barrabino, músico quilmeño radicado en Salta, quien formará parte de la jornada junto a Ezequiel Benítez. 

El encuentro también incluirá la exposición de la artista visual Miriam Mellao y una muestra fotográfica a cargo de los fotoperiodistas Cora Surráco y Alfredo Herms.

Organizado con el acompañamiento de Quilmes Culturas y distintas organizaciones culturales locales, el evento propone una jornada abierta a la comunidad donde convergerán distintas expresiones artísticas en un espacio de intercambio y difusión cultural.

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