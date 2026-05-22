Feriados mundialistas: los días libres que coinciden con la Copa del Mundo 2026
Los fanáticos del fútbol podrán aprovechar varios días libres durante el Mundial 2026: habrá encuentros de fase de grupos y hasta partidos de cuartos de final en feriados nacionales.
El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y durante ese período habrá cuatro feriados en la Argentina ideales para disfrutar de la Copa del Mundo sin preocuparse por el trabajo o las clases.
Los días festivos confirmados hasta el momento son:
- Lunes 15 de junio: feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
- Sábado 20 de junio: feriado inamovible por el Día de la Bandera.
- Jueves 9 de julio: feriado inamovible por el Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: feriado puente con fines turísticos.
Qué partidos se jugarán en cada feriado
Lunes 15 de junio - Fase de grupos
- 13:00 hs - España vs. Cabo Verde (Grupo H)
- 16:00 hs - Bélgica vs. Egipto (Grupo G)
- 19:00 hs - Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)
- 22:00 hs - Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)
Sábado 20 de junio - Fase de grupos
- 00:00 hs - Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
- 14:00 hs - Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)
- 17:00 hs - Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
- 21:00 hs - Ecuador vs. Curazao (Grupo E)
Jueves 9 de julio
- 17:00 hs - Partido correspondiente a los cuartos de final.
Viernes 10 de julio
- 16:00 hs - Partido correspondiente a los cuartos de final.
Con este calendario, los fanáticos tendrán varias oportunidades para organizar reuniones, viajes o maratones futboleras aprovechando los feriados nacionales mientras se disputa la Copa del Mundo 2026.