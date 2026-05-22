Feriados mundialistas: los días libres que coinciden con la Copa del Mundo 2026

El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y durante ese período habrá cuatro feriados en la Argentina ideales para disfrutar de la Copa del Mundo sin preocuparse por el trabajo o las clases.

Los días festivos confirmados hasta el momento son:

Lunes 15 de junio: feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Sábado 20 de junio: feriado inamovible por el Día de la Bandera.

feriado inamovible por el Día de la Bandera. Jueves 9 de julio: feriado inamovible por el Día de la Independencia.

feriado inamovible por el Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: feriado puente con fines turísticos.

Qué partidos se jugarán en cada feriado

Lunes 15 de junio - Fase de grupos

13:00 hs - España vs. Cabo Verde (Grupo H)

16:00 hs - Bélgica vs. Egipto (Grupo G)

19:00 hs - Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

22:00 hs - Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Sábado 20 de junio - Fase de grupos

00:00 hs - Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

14:00 hs - Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)

17:00 hs - Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)

21:00 hs - Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

Jueves 9 de julio

17:00 hs - Partido correspondiente a los cuartos de final.

Viernes 10 de julio

16:00 hs - Partido correspondiente a los cuartos de final.

Con este calendario, los fanáticos tendrán varias oportunidades para organizar reuniones, viajes o maratones futboleras aprovechando los feriados nacionales mientras se disputa la Copa del Mundo 2026.