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Viernes, 22 de mayo de 2026

Feriados mundialistas: los días libres que coinciden con la Copa del Mundo 2026

Los fanáticos del fútbol podrán aprovechar varios días libres durante el Mundial 2026: habrá encuentros de fase de grupos y hasta partidos de cuartos de final en feriados nacionales.

Redacción FMQ

El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y durante ese período habrá cuatro feriados en la Argentina ideales para disfrutar de la Copa del Mundo sin preocuparse por el trabajo o las clases.

Los días festivos confirmados hasta el momento son:

  • Lunes 15 de junio: feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • Sábado 20 de junio: feriado inamovible por el Día de la Bandera.
  • Jueves 9 de julio: feriado inamovible por el Día de la Independencia.
  • Viernes 10 de julio: feriado puente con fines turísticos.

Qué partidos se jugarán en cada feriado

Lunes 15 de junio - Fase de grupos

  • 13:00 hs - España vs. Cabo Verde (Grupo H)
  • 16:00 hs - Bélgica vs. Egipto (Grupo G)
  • 19:00 hs - Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)
  • 22:00 hs - Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Sábado 20 de junio - Fase de grupos

  • 00:00 hs - Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
  • 14:00 hs - Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)
  • 17:00 hs - Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
  • 21:00 hs - Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

Jueves 9 de julio

  • 17:00 hs - Partido correspondiente a los cuartos de final.

Viernes 10 de julio

  • 16:00 hs - Partido correspondiente a los cuartos de final.

Con este calendario, los fanáticos tendrán varias oportunidades para organizar reuniones, viajes o maratones futboleras aprovechando los feriados nacionales mientras se disputa la Copa del Mundo 2026.

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