Tras el grave accidente de un alumno, colocan reductores frente a la Escuela Perito Moreno

Tras el grave accidente sufrido por un alumno de la Escuela Perito Moreno de Bernal Oeste, el Municipio de Quilmes comenzó este jueves con la colocación de reductores de velocidad sobre la avenida Zapiola, frente al establecimiento educativo ubicado entre Viejo Bueno y Smith.



La medida fue adoptada luego de que un estudiante de tercer año del nivel secundario fuera atropellado por un automóvil a la salida del colegio. Como consecuencia del impacto, el adolescente sufrió fractura de tibia y peroné, hecho que generó preocupación e indignación entre familias, docentes y estudiantes de la comunidad educativa.

Desde hacía años, la institución y las familias venían reclamando medidas de seguridad vial en la zona debido al intenso tránsito vehicular que circula por la avenida, especialmente en los horarios de ingreso y salida escolar. Entre los pedidos figuraban la instalación de semáforos y lomos de burro para reducir la velocidad de los vehículos y prevenir accidentes.

A raíz del hecho ocurrido esta semana, familiares de alumnos habían convocado a una movilización para este viernes 22 con el objetivo de exigir respuestas y obras concretas de prevención. Sin embargo, en las últimas horas la protesta quedó suspendida luego de que el Municipio se comunicara con las autoridades escolares y avanzara con la instalación de reductores de velocidad frente al colegio.

"Queremos agradecer la preocupación de las familias, pero como institución hace años que estamos atentos al bienestar de nuestra comunidad", señalaron desde la Escuela Perito Moreno a través de un comunicado difundido entre las familias.

La comunidad educativa continúa reclamando que se profundicen las medidas de seguridad vial en la zona para evitar nuevos accidentes frente al establecimiento.