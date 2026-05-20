Bernal Oeste: un estudiante terminó con graves fracturas tras ser atropellado a la salida de la escuela

Un alumno de tercer año del nivel secundario de la Escuela Perito Moreno de Bernal Oeste fue atropellado horas atrás a la salida del establecimiento educativo y sufrió fractura de tibia y peroné, según informaron familiares y miembros de la comunidad educativa.

El accidente ocurrió sobre la avenida Zapiola, entre Viejo Bueno y Smith, justo frente a la institución educativa, y volvió a encender el reclamo de padres, docentes y vecinos por mayores medidas de seguridad vial en la zona.

Tras el hecho, las familias denunciaron que desde hace años vienen solicitando la instalación de semáforos y reductores de velocidad, pero aseguran que nunca obtuvieron respuestas concretas por parte de las autoridades.

"La gota que rebalsó el vaso fue el accidente de un alumno de tercer año", expresaron desde la comunidad educativa en un comunicado difundido luego del siniestro.

En ese marco, convocaron a una movilización para el próximo viernes 22 a las 12.50 frente a la escuela, ubicada sobre Zapiola, para exigir obras y medidas que permitan prevenir nuevos accidentes.

"Por nuestros hijos, por vos y por todas las personas que transitan diariamente para que esto no vuelva a suceder", señalaron en la convocatoria difundida entre familias y vecinos de Bernal Oeste.

Mientras tanto, el estudiante permanece recuperándose de las lesiones sufridas tras el impacto.