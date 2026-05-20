Quilmes reforzó comedores y espacios comunitarios con nuevos insumos

La intendenta interina Eva Mieri participó de la entrega de equipamiento a puntos solidarios de la comuna, en un evento que se llevó adelante en el Centro Comunitario Novak, ubicado en av. Carlos Pellegrini N°4756, en Quilmes oeste.

"Esto es una ayuda para los espacios comunitarios que todos los días ponen cabeza, corazón y coraje, como dice Cristina, para que no les falte un plato de comida a las familias. A nosotras nos gustaría que hoy en día los pibes y las pibas puedan comer otra vez en sus casas, pero eso no está sucediendo, y este Mapa de la Solidaridad, que nació en otro momento muy difícil como fue la pandemia, hoy sirve como red de contención", expresó Eva, que fue acompañada por la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio.

A su vez, Florencia Di Tullio destacó la importancia de los puntos solidarios: "Para nosotros son actores muy importantes, porque son quienes están poniendo el cuerpo desde el primer momento de la gestión, y ahora también, en esta crisis socioeconómica que está perjudicando a nuestros barrios de manera muy abrupta".

Durante la jornada se entregaron 12 insumos, entre utensilios de cocina (cuchillos, cacerolas y cucharones, por ejemplo), y equipamiento (sillas y mesas), para mejorar la seguridad alimentaria y condiciones generales en las que realizan sus tareas en los puntos solidarios: los mismos fueron adquiridos con financiamiento provincial.

Esto se enmarca en el Mapa de la Solidaridad, que constituye una política alimentaria del municipio, llevada adelante desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza en 2019, y orientada a fortalecer y acompañar el trabajo de organizaciones comunitarias que brindan asistencia alimentaria en los barrios. Son miles los hogares que se ven afectados por las políticas macroeconómicas y es cada vez más la gente que recurre a los comedores o espacios comunitarios que hoy están cocinando en todos los barrios del distrito.