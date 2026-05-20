La Provincia y la UNQ profundizan políticas de economía social y justicia de género

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, María Alejandra Zinni, firmaron la renovación del convenio destinado a fortalecer los entramados y circuitos socio económicos regionales encabezados por mujeres y diversidades bonaerenses.

"Las políticas de ajuste del gobierno nacional están destruyendo el aparato productivo del país y, desde la provincia de Buenos Aires, apuntamos a construir una alternativa, una contracara, construyendo tramas y redes con un Estado presente en sus distintas dimensiones: con la universidad, con las organizaciones sociales y los colectivos productivos que se organizan y nos ayudan a construir un futuro donde esto también sea política en el conjunto de la Argentina" señaló la ministra Estela Díaz.

La firma se realizó en el marco de la entrega de diplomas a quienes egresaron de la Diplomatura de Extensión en Economía Social y Solidaria y participaron de los espacios de asistencia técnica brindados en articulación con el programa provincial "Organizadas y en Red".

A través de esta política pública, el Estado provincial desarrolla diferentes líneas de trabajo para promover la autonomía económica, fortalecer redes comunitarias y acompañar procesos organizativos desde una perspectiva de género y justicia social.

Esta iniciativa tiene como objetivo consolidar los procesos de producción, especialmente en los sectores alimenticio y textil, promoviendo herramientas para mejorar la gestión y la comercialización de los emprendimientos.