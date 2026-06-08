La UNQ organiza una colecta solidaria para un hogar de niños: cómo colaborar

Bajo el lema "Lo humano primero: Incluso en tiempos difíciles se puede ayudar", la comunidad de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) lanzó una campaña solidaria destinada a acompañar a un hogar de niños y niñas de Quilmes mediante la recolección de ropa de abrigo y alimentos no perecederos.



La iniciativa permanecerá vigente hasta este jueves 11 de junio y convoca a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y vecinos de la región a sumarse con donaciones para contribuir al bienestar de chicos y chicas de entre 2 y 12 años ante la llegada de las bajas temperaturas.

Entre los elementos solicitados se encuentran prendas de abrigo en buen estado, especialmente camisetas, buzos y camperas para niños y niñas, así como alimentos no perecederos, con prioridad para aceite, azúcar y leche.

Las donaciones pueden acercarse a distintos puntos habilitados dentro de la universidad. Uno de ellos es la Oficina 204, ubicada en el segundo piso del Departamento de Economía y Administración (EyA), que recibe colaboraciones los lunes, miércoles y jueves de 9 a 17 horas. También se pueden entregar en la Dirección de la Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, así como en los Centros de Estudiantes de Economía y Administración (EyA), Ciencia y Tecnología (CyT) y Ciencias Sociales y Artes, de lunes a viernes entre las 10 y las 20 horas.

La campaña es organizada de manera conjunta por la Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y los Centros de Estudiantes de las tres unidades académicas participantes, con el objetivo de fortalecer los lazos solidarios y brindar una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad.