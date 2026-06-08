Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 8 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes una jornada inestable, con lluvias fuertes hasta el mediodía y entre la tarde y la noche. La temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 14 grados.

El martes el cielo estará nublado y con neblina durante la mañana. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 14 grados, con viento del sureste rotando al noreste.

El miércoles se mantendrá la nubosidad, con temperaturas que irán de los 10 a los 15 grados y viento del norte rotando al suroeste.