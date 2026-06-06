Quilmes, entre las zonas más afectadas por la niebla de este sábado

Una intensa niebla cubre este sábado gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y genera serias complicaciones para la circulación vehicular. En Quilmes, el fenómeno se presenta con especial intensidad y la visibilidad es muy reducida en distintos puntos del distrito, lo que obliga a extremar las precauciones al transitar por calles, avenidas y accesos.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por neblinas y bancos de niebla persistentes que afectan a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y varias provincias del país.

"El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", informó el organismo.

Durante las primeras horas de la jornada, vecinos de Quilmes reportaron una densa capa de niebla que dificultaba la visión a pocos metros de distancia, especialmente en avenidas, zonas cercanas a la ribera y corredores de alto tránsito.

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar circular si no resulta indispensable y, en caso de hacerlo, adoptar medidas de seguridad para reducir riesgos.

Esto también provocó demoras en el Tren Roca ya que circula con demoras debido a dicho fenómeno climático.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar circular si no es necesario.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

No realizar maniobras de sobrepaso.

Encender las luces bajas y los faros antiniebla.

Reducir la velocidad.

Estacionar únicamente en lugares seguros si la visibilidad disminuye de manera extrema.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Además, el organismo recordó que no se debe detener el vehículo sobre la calzada ni sobre las banquinas, ya que esta práctica puede generar situaciones de peligro para otros conductores.

Las autoridades recomiendan permanecer atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas, ya que la niebla podría persistir durante varias horas y seguir afectando la circulación en Quilmes y el resto del AMBA.