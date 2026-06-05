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Viernes, 5 de junio de 2026

Voraz incendio en una vivienda de la ribera: asistieron a una mujer afectada por el humo

Las llamas se desataron en una finca precaria de Quilmes. La víctima recibió atención médica mientras los bomberos combatían el fuego.

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Una mujer debió ser asistida por personal del SAME tras sufrir inhalación de humo durante el incendio de una precaria vivienda en la Ribera de Quilmes.

El siniestro se registró en una finca ubicada sobre la calle Echeverría, entre Cervantes y Yoldi, y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia de la zona.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Quilmes, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a construcciones linderas. También participaron efectivos de Patrulla Urbana, quienes colaboraron con el operativo de seguridad y ordenamiento del sector.

Como consecuencia de la gran cantidad de humo generada por el incendio, una mujer requirió asistencia médica en el lugar. Personal del SAME le brindó atención y evaluó su estado de salud tras la exposición al humo.

Las causas que originaron el incendio no fueron informadas y serán materia de investigación. En tanto, los equipos de emergencia lograron controlar la situación luego de varios minutos de trabajo.

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