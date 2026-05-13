Voraz incendio en la Ribera: una cabaña de dos pisos fue consumida por las llamas

Un impactante incendio destruyó por completo una cabaña de madera de dos plantas ubicada en la zona de Tte. Brussa y Galileo Galilei, a metros de la rotonda de Iriarte y la autopista, en la Ribera de Quilmes.

El siniestro generó una gran columna de humo y preocupación entre los vecinos de la zona, debido a la rápida propagación de las llamas sobre la estructura de madera.

En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Quilmes, que realizaron intensas tareas para controlar el fuego y evitar que se expandiera hacia propiedades cercanas.

Según se informó, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales. Por estas horas se investigan las causas que originaron el incendio.