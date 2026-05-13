Atraparon a cinco hombres acusados de saquear una verdulería

Cinco hombres fueron detenidos en Bernal acusados de haber robado en una verdulería ubicada sobre Chaco, entre Luis María Campos y General Álvarez. El operativo se desplegó tras un llamado al 911 y terminó con los sospechosos aprehendidos y parte de los elementos sustraídos recuperados.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 2da.. Personal del Comando de Patrullas recorría la zona cuando fue alertado por el sistema de emergencias sobre un robo en curso en el comercio.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el denunciante, quien aseguró que varios hombres habían ingresado a la verdulería y sustraído distintos elementos, entre ellos una balanza.

Tras difundirse las características de los sospechosos por frecuencia policial, agentes de la Motorizada de Quilmes localizaron a cinco sujetos que coincidían con la descripción aportada por la víctima. Tres de ellos fueron interceptados en la vía pública y, según el parte oficial, uno arrojó la balanza robada al advertir la presencia de los uniformados.

En paralelo, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Segunda lograron reducir a otros dos sospechosos que salían del interior del comercio. Vecinos de la zona señalaron que ambos se habrían refugiado dentro del local al notar el despliegue policial.

Los agentes secuestraron la balanza sustraída y trasladaron a los cinco aprehendidos a la dependencia policial. La causa quedó en manos de la UFI Nº4 del Departamento Judicial de Quilmes, que dispuso la aprehensión de los involucrados y ordenó las actuaciones correspondientes.