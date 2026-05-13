Becas 2026 en la UNQ: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) abrió la inscripción para la segunda convocatoria 2026 de becas destinadas a estudiantes de la modalidad a distancia. El proceso se realizará de manera online entre el 11 y el 29 de mayo y contempla las Becas de Apoyo Económico y las Becas Trans-Formación.

La convocatoria corresponde al tercer período académico de 2026 y está orientada a acompañar la continuidad educativa de estudiantes de carreras de grado y pregrado de la modalidad virtual de la casa de estudios.

Las Becas de Apoyo Económico están dirigidas a quienes ya se encuentren cursando una carrera a distancia en la UNQ, con el objetivo de brindar asistencia para sostener la trayectoria académica.

Por su parte, las Becas Trans-Formación buscan garantizar el acceso y la permanencia en la universidad de personas trans, un colectivo históricamente atravesado por situaciones de exclusión y desigualdad. Desde la institución señalaron que esta política apunta a promover mayores condiciones de inclusión y equidad en el ámbito educativo.

La universidad informó además que en la sección "Documentos para descargar" del sitio oficial se encuentran disponibles los instructivos y la reglamentación correspondiente para realizar la inscripción.