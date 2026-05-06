Alerta en la UNQ por estafas virtuales: advierten sobre correos falsos que roban datos personales

La Universidad Nacional de Quilmes emitió una advertencia ante la circulación de correos electrónicos falsos que utilizan su nombre para realizar estafas virtuales. Se trata de maniobras de phishing, una técnica de ciberdelincuencia que busca obtener datos personales y financieros de los usuarios para suplantar identidades.

Según detallaron desde la casa de estudios, los mensajes fraudulentos incluyen supuestas encuestas sobre política nacional, provincial o municipal, en las que se solicita información sensible. "Se está utilizando el prestigioso nombre de las universidades nacionales para maniobras de ciberdelincuencia", indicaron en un comunicado.

El problema no es exclusivo de la UNQ. Instituciones como la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional del Oeste y la Universidad Nacional de San Luis también reportaron situaciones similares en los últimos días. En algunos casos, los correos se presentan bajo nombres falsos como "centros de informes sociales" con presuntos fines académicos.

El phishing consiste en el envío de emails que aparentan ser oficiales -de bancos, servicios o instituciones- pero contienen enlaces que redirigen a páginas web truchas, donde se pide a las víctimas completar formularios con datos personales, contraseñas o información bancaria.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas, Daniel González, secretario general de la UNQ, explicó la magnitud del problema: "Las entidades públicas somos permanentemente objeto de ciberataques. Buscan acceder a información sensible como cuentas bancarias o bases de datos. Una institución como la nuestra recibe más de 13 mil ataques diarios".

Por su parte, Ramiro Klement, secretario de Imagen y Comunicación Institucional de la UNSL, remarcó la importancia de la prevención: "No alcanza solo con leer ‘UNSL' o ver el escudo. El usuario tiene que aprender a identificar cuándo se trata de una estafa".

Desde las universidades recomendaron no responder este tipo de correos, evitar hacer clic en enlaces sospechosos, no brindar datos personales -como DNI, CUIT o contraseñas- y marcar los mensajes como spam. También insistieron en verificar siempre la dirección del remitente, ya que los correos oficiales utilizan dominios institucionales.

Además, remarcaron que ningún trámite académico o administrativo requiere completar datos a través de enlaces externos o plataformas no verificadas. Ante cualquier duda, sugieren comunicarse únicamente por los canales oficiales de cada institución.

El fenómeno se da en un contexto de creciente conflictividad en el ámbito universitario y, según advirtieron, también refleja un aumento de la violencia en entornos digitales, con ataques sistemáticos que buscan vulnerar tanto a las instituciones como a sus comunidades.