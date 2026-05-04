Invitan a degustar pescado de río en la UNQ con una propuesta saludable: de qué se trata

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) será este 5 de mayo escenario de una nueva edición del proyecto de extensión "Bienvenidos a la mesa", una propuesta que combina gastronomía, educación y producción local. La actividad tendrá lugar en el espacio Rosa de los Vientos e incluirá una degustación de pescado de río y mar a cargo de la cocina Yopará Champloo.

La iniciativa, que arrancará a las 12, se enmarca en el proyecto "Estrategias comunicacionales y educativas para incorporar el pescado de río en el patrón alimentario de la región", impulsado por la UNQ en conjunto con el IPAF-INTA Región Pampeana y la Cooperativa de Pesca Artesanal La Boya de Pipinas.

"Bienvenidos a la mesa" forma parte de los Proyectos de Extensión Universitaria de la casa de estudios, con eje en problemáticas sociales y comunitarias, dentro del programa "Comunicación, Participación y Ciudadanía".

La propuesta busca fomentar el consumo de pescado de río como una alternativa saludable y sostenible, al tiempo que promueve la revalorización del trabajo de los pescadores artesanales. Además, apunta a generar un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria, productores locales y cocineros, fortaleciendo los vínculos entre el conocimiento académico y las prácticas territoriales.

La actividad es abierta y gratuita, y se presenta como una oportunidad para conocer, degustar y reflexionar sobre nuevas formas de alimentación en clave local.