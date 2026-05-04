Aumenta el colectivo en Quilmes y el conurbano: cuánto cuesta el boleto

La provincia de Buenos Aires amaneció con un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público. El incremento, del 11,6%, alcanza a las líneas urbanas provinciales -numeradas del 200 al 499- y a las municipales, identificadas con números superiores al 500.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense, la actualización tarifaria forma parte del esquema de aumentos periódicos que busca sostener el sistema frente al avance de los costos operativos y la inflación.

Con esta suba, el boleto mínimo para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires se eleva a $968,57, mientras que quienes utilicen la tarjeta SUBE sin registrar deberán abonar $1937,14 por el mismo tramo, consolidando una brecha tarifaria que busca incentivar el registro del sistema.

El detalle de las nuevas tarifas refleja incrementos en todos los tramos de recorrido. Para viajes de hasta 3 kilómetros, el pasaje pasó de $871,30 a $968,57. En el caso de trayectos de 3 a 6 kilómetros, el valor se actualizó de $970,63 a $1089,64. Los recorridos de entre 6 y 12 kilómetros ahora cuestan $1210,71, frente a los $1045,40 anteriores.

Los aumentos son aún más pronunciados en distancias mayores. Viajar entre 12 y 27 kilómetros pasó de $1120,24 a $1452,85, mientras que los trayectos superiores a los 27 kilómetros alcanzan ahora los $1708,07, desde los $1194,56 previos.

El nuevo cuadro tarifario se da en un contexto económico complejo, donde el transporte público continúa siendo un servicio esencial pero cada vez más costoso para los usuarios. En paralelo, el gobierno provincial sostiene que estos ajustes son necesarios para garantizar la continuidad y calidad del servicio, en medio de tensiones por subsidios y financiamiento del sistema.