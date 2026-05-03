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Domingo, 3 de mayo de 2026

Jornada para no confiarse: frío matinal y tarde fresca en el AMBA

Aunque el sol pueda aparecer, el aire frío y el viento mantendrán las temperaturas bajas durante todo el día.

Redacción FMQ

El descenso de temperatura se profundizará este domingo 3 de mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una jornada marcada por el aire frío y el viento. Según el pronóstico, las temperaturas mínimas podrían perforar los 4 °C en zonas suburbanas, mientras que en sectores más urbanizados rondarán los 6 °C.

Además, la sensación térmica será aún más baja debido al viento, que si bien seguirá presente, lo hará con menor intensidad que en días previos. En cuanto a las máximas, se ubicarán entre los 16 y 17 °C, configurando un día fresco de principio a fin.

Ante este panorama, se recomienda salir bien abrigado, especialmente en el caso de los chicos que pasen tiempo al aire libre, ya que el frío se hará notar durante toda la jornada.

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