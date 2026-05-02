Vuelve el frío al AMBA: pronostican un fuerte descenso de la temperatura, ¿para cuándo?

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa un cambio marcado en las condiciones climáticas tras el ingreso de un frente frío que comenzó a sentirse desde las primeras horas del sábado.

El fenómeno impacta tanto en la Ciudad como en el Conurbano, con un descenso en las temperaturas y un escenario dominado por estabilidad y la ausencia de precipitaciones.

El cambio en el clima se hizo sentir desde temprano con viento y un marcado descenso en los valores.

Desde la madrugada del sábado 2 de mayo, el viento del sector sur se hizo protagonista con intensidad moderada y ráfagas que resultaron en fuertes correntadas.

Esta circulación no solo contribuye a la baja en los registros de la temperatura, sino que también intensifica la sensación de frío, especialmente hacia la noche.

El domingo 3 de mayo se perfila como el momento más frío del fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los valores mínimos podrían descender hasta los 5 o 6 grados en la madrugada, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios.

El pronóstico anticipa jornadas frías, con mañanas intensas y una leve mejora hacia mitad de semana.

La instalación de una masa de aire seco sobre la región pampeana será determinante para sostener estas condiciones. Este fenómeno favorece cielos con poca nubosidad, baja humedad y una mayor amplitud térmica, lo que se traduce en mañanas frías y tardes frescas, con escasa presencia de nubes que atenúen el enfriamiento durante la noche.

Incluso, en áreas rurales cercanas, este escenario podría favorecer la aparición de heladas en las primeras horas del día. Además, la combinación entre aire frío, baja humedad y cielo parcialmente despejado genera un contexto propicio para la formación de escarcha, un fenómeno que puede afectar actividades productivas.

De cara a la próxima semana, el panorama muestra una leve recuperación. A partir del lunes 4 de mayo, se prevé un ascenso gradual en los registros térmicos, con valores que podrían ubicarse entre los 10 y 22 grados. Las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias en el horizonte cercano.

Se esperan días estables, con valores en ascenso progresivo pero con mañanas frescas.

Entre martes 5 y miércoles 6, el clima se presentará con nubosidad variable y temperaturas más templadas, con máximas que podrían alcanzar entre los 14 y 23 grados. Sin embargo, el viento del sur seguirá influyendo en la percepción térmica, sobre todo durante las primeras horas del día.

En síntesis, el fin de semana estará marcado por un descenso pronunciado y mañanas frías, mientras que la semana avanzará con una tendencia a la recuperación, aunque con condiciones que continuarán siendo frescas en comparación con los días previos.